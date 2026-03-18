Pevačica Tea Bilanović večeras promoviše svoj novi album, na kojem je, između ostalog, sarađivala sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, verenikom Ane Nikolić, koji je poslednjih dana na Instagramu u središtu drame sa svojom bivšom suprugom.

Tea je progovorila o saradnji sa Raletom, a osvrnula se i na spekulacije da je Ana "pobesnela zbog pevačice u studiju".

Foto: Kurir

"Mislim da to nisam ja, da ja njima ne smetam. Upoznala sam Anu kada sam imala nastup, stvarno je bila super prema meni. Ja obožavam Anu Nikolić, obožavam njene pesme i znam koliko je bila fina prema meni", rekla je pevačica.

Uložila ogromne pare u album

- Pravo sa svirke, kako zaradim tako ulažem u album. Nisam osetila oskudice u životu, finansijski, jer sam skromna. Zaista je sve išlo kako zaradim tako prenesem dalje, kako treba, producentu, za šta treba, kada izračunate kroz godinu dana...sad sam na nuli. Bitno da nisam u minusu. Jedna pesma može da košta preko 5.000, 6.000 evra, rekla je Tea, a na pitanje koliko je para tražila Sanja Vučić za pesme, rekla "Sanja je to uradila od srca". Moj brat je vodio finansije, a album je koštao kao jedan stan, rekla je pevačica, nakon čega je otkriveno da je cifra iznosila 200.000 evra.

