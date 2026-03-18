"Mislim da to nisam ja, da ja njima ne smetam. Upoznala sam Anu kada sam imala nastup, stvarno je bila super prema meni. Ja obožavam Anu Nikolić, obožavam njene pesme i znam koliko je bila fina prema meni", rekla je pevačica.

Uložila ogromne pare u album

- Pravo sa svirke, kako zaradim tako ulažem u album. Nisam osetila oskudice u životu, finansijski, jer sam skromna. Zaista je sve išlo kako zaradim tako prenesem dalje, kako treba, producentu, za šta treba, kada izračunate kroz godinu dana...sad sam na nuli. Bitno da nisam u minusu. Jedna pesma može da košta preko 5.000, 6.000 evra, rekla je Tea, a na pitanje koliko je para tražila Sanja Vučić za pesme, rekla "Sanja je to uradila od srca". Moj brat je vodio finansije, a album je koštao kao jedan stan, rekla je pevačica, nakon čega je otkriveno da je cifra iznosila 200.000 evra.