Pevač Uroš Živković pojavio se večeras sa suprugom Jovanom na promociji kod koleginice Tee Bilanović. On je govorio o privatnom životu, ali i odnosima sa kolegama, a posebno je izdvojio Milicu Todorović.

Žena Uroša Živkovića retko se pojavljuje u javnosti, a sada je pevač istakao da mu to i prija.

- Supruga se ne navikava na javni život, ali voli sa mnom da se pojavi na proslavama kod prijatelja. Meni prija što je ona takva, da sam hteo drugačije, verovatno bih izabrao nekoga iz javnog sveta. Mislim da tako treba da bude - rekao je on, pa objasnio zbog čega je supruga dosta posvećenija bebi od njega:

- Logično je da ona provodi mnogo više vremena sa sinom, ja radim, snimam, putujem... Ona je sa njim za to vreme. Naravno, kada ne radim, koristim maksimalno slobodno vreme da se posvetim supruzi i detetu. Postoje periodi u godini koji uvek koristim za odmor, godinama ne radim oko praznika i u februaru. Mene supruga gleda maksimalno da poštedi zbog mog posla, trudi se za jednog i po čoveka i svaka joj čast.

"Đani je dobro nakon operacije"

Folker Radiša Trajković Đani nedavno je imao operaciju i ugrađeno mu je pet stentova, a sada je Uroš rekao da se video sa njim i da se dobro oseća.

- Video sam se sa Đanijem, super je. On je čovek sa toliko energije, ne može to puno da utiče na njega, brzo će se vratiti poslu i standardnim obavezama. Želim mu da što pre nastavi gde je stao.

"Milica mi nije odgovorila na poruku"

Uroš je nedavno rekao da ne podržava veze sa zauzetim muškarcima kada je govorio o porođaju Milice Todorović. On je potom rekao da nije mislio na nju, te je sada otkrio da joj je i poslao poruku objašnjenja na koju nikada nije dobio odgovor.

- Nema potrebe da mi se javlja, ništa novo nisam rekao. Svakako sam joj čestitao, bilo je izvučeno iz konteksta to što sam rekao o oženjenim ljudima. Nedavno sam postao otac i ne mogu biti protivnik da neko iz ljubavi dobije dete. Prvo što sam rekao na tu temu je da čestitam Milici i da sam siguran da će biti dobra majka - rekao je Uroš, pa nastavio:

- Ja sam Milici poslao poruku u kojoj se nisam pravdao, ali sam joj objasnio šta sam mislio i šta sam rekao. Siguran sam da je razumela šta sam mislio, hteo sam i privatno da joj čestitam. Ko god ima nešto protiv mene može da mi se obrati, objasniću na najnormalniji način. Ni ja se nisam "pecao" na mnoge izjave o meni, ako me nešto zanima, uzmem telefon i pozovem tu osobu. Nisam neko ko se svađa i poštujem svakoga. Nema potrebe da se bilo šta javi preko novina, medija i društvenih mreža. Svaku nesuglasicu možemo da nađemo, samo je pitanje dobre volje i da li to nekome odgovara ili mu koristi u svrhu neke promocije.

Na pitanje da li mu je odgovorila na poruku, Uroš je rekao:

- Pa nije, ali je to bio period kada sve to izdešavalo, siguran sam da joj je tada telefon eksplodirao. Ja nju svakako mnogo volim i cenim.

