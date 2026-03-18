Slušaj vest

Rijaliti zvezda Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola godinama su intrigirali javnost svojim turbulentnim odnosom. Njihova veza ostaće upamćena po ekstremnim potezima, od trenutka kada ga je Nišlijka "sahranila" dok je bio živ, pa sve do emotivnog pomirenja i zajedničkih trenutaka koji su usledili kasnije, neposredno nakon njene diskvalifikacije iz "Elite 9".

Pre nekoliko godina, Miljana Kulić šokirala je čitavu javnost kada je objavila video-snimak na kojem je bukvalno "sahranila" Lazara Čolića Zolu nakon jednog od njihovih brojnih raskida u rijalitiju.

Ovako danas Zola izgleda:

Miljana Kulić napuštanja rijalitija, obnovila je komunikaciju s bivšim momkom Lazarom Čolićem Zolom

Ona je tada posetila njegovo rodno mesto Doboj, kupila crninu, a potom se sa njegovom crno-belom fotografijom uputila pravo na groblje. Da situacija bude još bizarnija, Miljana je Zolinoj majci Bosi izjavila saučešće, te joj je poručila da mu daje četrdesetodnevni pomen jer ju je izdao kao čoveka i time za nju "umro". Tokom ovog bizarnog čina, ona je palila cigarete na tuđem grobu i izjavljivala kako joj nije žao, uz konstataciju da bi i sama umrla da je ostala u takvom odnosu.

I posle ovakvih scena Miljana i Zola su se godinama mirili i raskidali, a u više navrata su se i tukli u rijalitiju "Zadruga" pred kamerama.

Diskvalifikacija iz "Elite 9" i dug od 50.000 evra

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

Njen boravak u televizijskim formatima često se završavao neslavno, pa je tako Kulićeva bila diskvalifikovana i iz "Zadruge 9 Elita". Nakon žestoke svađe sa voditeljem Milanom Miloševićem, koji je zbog nje u jednom trenutku morao da napusti emisiju jer se osećao nebezbedno, stiglo je pismo Velikog šefa o njenom hitnom izbacivanju. Zbog grubog kršenja pravila, produkcija je najavila tužbu i zakonsku kaznu u iznosu od 50.000 evra.

Emotivni susret uz pesme Halida Bešlića

Ipak, činilo se da finansijski problemi i dugovi prema televiziji nisu previše potresli Kulićevu, jer je ubrzo po izlasku u spoljni svet obnovila komunikaciju upravo sa Zolom, oprostivši mu sve dotadašnje sukobe. Njih dvoje su nakon njene diskvalifikacije održali zajednički prenos uživo na društvenoj mreži TikTok, gde su bili vidno nasmejani i raspoloženi. U meču koji su odigrali na ovoj platformi pobedu je odnela Miljana, a emocije su bile na vrhuncu dok su zajedno pevali i slušali pesme Halida Bešlića, koje su ih oboje gađale pravo u srce.

kurir.rs/blic