Reper Nenad Aleksić Ša i njegova izabranica pevačica Miona Jovanović ljubavnu romansu otpočeli su u rijaliti programu “Zadruga“, a iako su mnogi kritikovali i prognozirali kraj njihove ljubavi, oni su ih demantovali i danas uživaju u zajedničkom životu.

Miona i Ša povukli su se iz javnosti i već duži vremenski period izbegavaju pojavljivanje u medijima, a na rijaliti učešće definitivno su stavili tačku.

Miona i Ša završili s rijaliti karijerom:

- Izbegavali smo medijski da se pojavljujemo i stvarno smo gledali jedan period da pobegnemo od svega. Što se nas tiče sve je sada isto, samo se ona prolepšala, a ja sve stariji, šalim se naravno, godine idu, a ja sam mlađi – priča Ša na samom početku i dodaje da osmeh na njihovim licima opisuje i njihovu istinsku sreću.

- Gde god da se nađemo Mionu pitaju za mene, a mene za nju, a tek ako sliku okačimo da nismo zajedno odmah dobijamo ta pitanja. Mi živimo zajedno, imamo zajednički život, ali tako i naše živote. Moram da istaknem, da su krenuli nastupi kako sa moje, tako i sa njene strane. Rijaliti je jedan period mog života gde se neću vraćati, a uvek je primarna bila muzika i oko toga se cimam svaki dan. Za dve nedelje izlazi nova pesma i baš će biti lepa priča i ono što ljudi vole od mene – otkriva reper, na šta se Miona nadovezala.

- Ne žurim ni u čemu, pa tako ni što se tiče pesama i povratka. Trenutno radim na svom vokalu, vežbam i školujem i to mi je bilo najbitnije od svega, a kada sve dođe na svoje može da se radi koliko god pesama.

Godinu dana izbegavali su pojavljivanja u javnosti, a upravo u tom periodu najviše su radili na sebi.

- Ceo ovaj period je bio jako težak da se stabilizuješ i treba ti jako dosta, posebno da sada uđeš na mesto gde ima puno ljudi. Sve mi je bilo strano i jedan jako težak period, ali uz Mionu sve sam uspeo da prođem lakše. Svi su nam davali prognoze da li ćemo opstati, pričali su i kako sam stariji, a ona mlađa, pa je i to bio problem, ali demantovali smo sve. To mi je manje bitno, ali moja lična satisfakcija je da su ljudi dosta pogrešili i da treba da gledaju širu sliku - rekao je Ša, dok je Jovanovićeva istakla da oni koji ih ne vole uvek razmišljaju o istom.

- Uvek smisle neke razloge zbog čega sam ostala sa njim ili on sa mnom i to je nešto što se uvek komentariše. Ni jedne sekunde nismo bili u fazi raskida. Razdvojimo se kada radimo i kada odem kod mojih na par dana, ali nikada nismo naš odnos prekinuli. Uvek smo čitali da li smo zajedno ili ne, a ništa nismo demantovali.

Progovorili o zaradi

Nakon rijalitija, oni problem sa zaradom nemaju, već prihodi dolaze sa istih strana kao i pre “Elite“.

- Mi smo živeli i pre rijalitija, jel tako? Sada živimo od vazduha, jer stalno me pitaju i na TikToku od čega sada živiš, a stvarno se nisam rodio u rijalitiju. Trideset godina sam se bavio muzikom i nisam uzalud sve te pesme kačio i izdavao i imam prihode od svih muzičkih platformi i imam autorska prava ne samo na mojim pesmama već i tuđim, tako da Bogu hvala znam za šta sam radio i za šta sam se borio, a sada samo nadograđujem sve to. Što se TikToka tiče to je više zanimacija nego zarada i mi smo tamo više da ubijemo vreme iako mnogi žive od toga – iskren je bio Nenad.

O svadbi

Miona i Ša već tri godine su u ljubavnoj romansi, a svadba nije nešto što im je presudno u životu.

- Ne silimo ništa i mi stvarno uživamo, a ako se desi, desiće se. Voleo bih, lepo nam je i zajedno smo. Kod nas nije ništa na silu, a i da se desi možda to niko neće znati. Taj papir ništa ne menja, ranije sam drugačije razmišljao, a nama je sada bitno samo da smo zajedno – rekao je Ša, na šta je Miona dodala:

- Mnogi imaju na papiru da su u brakovima, a imaju paralelne veze pored svega toga – istakla je ona, a onda je reper istakao da je danas sve normalno.

- Sad je moderno da i momci imaju pored žene i momka, a devojke da imaju devojku. Iskreno sve se dešava, a i čitamo svašta.

kurir.rs/blic