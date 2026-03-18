Rođeni brat Darka Lazića izgubio je život u stravičnoj saobraćajnoj nesreći, a prošle nedelje ga je na večni počinak ispratilo preko 1.000 ljudi u njegovom rodnom Brestaču.

"Poznavala sam Dragana..."

Skoro četiri godine Barbara Bobak je izbegavala da govori o razlozima raskida sa Darkom Lazićem, a sada je prvi put otkrila brojne pikantne detalje iz njihove veze.

Sada se ovim povodom oglasila Barbara Bobak, koja je rekla da je potrešena tragedijom i priznala da je tokom veze sa Darkom bila u prilici da upozna Dragana.

"Mnogo mi je zao Darka Lazica, poznavala sam brata": Barbara Bobak na ivici suza o tragediji folkera

- Meni je mnogo žao zbog smrti brata Darka Lazića, Dragana. Mnogo mi je žao njegove žene i male dečice. Poznavala sam Dragana. Ja sad u ovom trenutku ne bih pričala o tome - poručila je pevačica.

Velika tuga

Podsetimo, Dragan je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 11. marta, na putu ka Šapcu, kada je vozeći motor, učestvovao u sudaru sa putničkim automobilom. Prilikom povorke, Darko je sve vreme mazio i ljubio kovčeg svog brata, izgovarajući reči koje kidaju dušu.

Dragan Lazić bio vezan za porodicu



- Nisi ti ovo zaslužio, brate moj... Tata Milane, dovodim ti sina. Čuvaj mi ga. Obećao si mi da ćemo pričati. Zašto si me, brate, ostavio? Zašto? Ti si moja duša, život! Kako ću ja bez tebe? Nismo se tako dogovorili... Nisam stigao sve da ti kažem, nismo se oprostili... Proći će sve to bato, proći će... Obećavam ti! Ništa ne brini, ja ću brinuti o svemu, obećavam ti da će sve biti u redu. Svaki dan ću ti pisati! Ovo je samo privremeno, brate moj! Ne dam te nikom. Zar ovako da te ispraćam? - govorio je neutešni Lazić.

Andreana Čekić videla telo Dragana Lazića preko video poziva

Podsetimo, Boris je otkrio potresne detalje nakon same tragedije koja je zadesila pevača i njegovu porodicu, a koje mu je otkrila Čekićka.

Andreana Čekić dok je nosila perike

- Zvala ga je, čuli su se. Čak i kad je stigao… Jao, grozno mi je ovo… Zvala ga je čak kad je pristigao u bolnicu. Darko nije ni znao da je preminuo. Tu su bili njihovi zajednički prijatelji. I ona je ugledala i telo bratovo jer ga je zvala na video poziv. Ona je plakala strašno. Ona je sada u fazonu: “Što njemu univerzum ili Bog daje ovakve zadatke Darku, da mu je stalno teško?” - zaključio je Kargotić.