"I DALJE SAM U HAOSU" Slobina Jelena progovorila o bivšem mužu kojeg je prijavila za nasilje
Jelena Radanović, supruga pevača Slobe Radanovića, koja je veoma aktivna na društvenim mrežama, ponovo je otvorila temu iz privatnog života i odgovarala na pitanja pratilaca. Ovog puta osvrnula se i na odnos sa bivšim suprugom, sa kojim ima dvoje dece.
Na pitanje u kakvim su danas odnosima, Jelena je odgovorila u šaljivom tonu, jasno nagoveštavajući ironiju.
– U spredivnim. Mi smo pre svega roditelji i zauvek nas povezuju deca… Šta još beše ide u taj tekst - napisala je uz emotikon koji plače od smeha.
Na pitanje kako je uspela da iz teških životnih okolnosti izgradi novu ljubav, Jelena je kratko odgovorila:
– Kako? I dalje sam u haosu.
Njene objave ponovo su izazvale veliku pažnju na mrežama, posebno zbog otvorenosti sa kojom govori o ličnim iskustvima i odnosima iz prošlosti. Podsetimo, iza nje je brak koji je okončan razvodom, nakon čega je bivšeg partnera prijavila za nasilje.
Muž je upoznao sa Slobom
Podsetimo, Jelena je jednom prilikom otkrila da je Slobu upoznala na rođendanu koji joj je organizovao tadašnji suprug i da joj se pevač odmah svideo.
- Moj brak je dugo bio na klimavim nogama. Ne mogu nikoga da krivim. Kao što postoji par, tako postoji i nepar, a bivši suprug i ja smo nažalost bili nepar. Kratko smo se poznavali i ušli u brak, kasnije smo shvatili da smo potpuno drugačije ličnosti. Kada smo dobili decu to smo shvatili, tu je bio i dodatni problem sa drugim detetom. Hiljadu puta smo pokušali da spasimo brak - rekla je Jelena za Adria Tv.