"VOLEO BIH DA USVOJIM DETE!" Naš pevač iznenadio izjavom o roditeljstvu, evo kako bi dečaku dao ime
Pevač Filip Mitrović otkrio je da želi da usvoji dete, te je ispričao i koje ime bi dao. Naime, Filip, koji ne govori previše o privatnom životu, ispričao je da priželjuje da se ostvari u ulozi oca, te je sada prvi put progovorio o usvajanju deteta.
On ne krije uzbuđenje zbog prinove u široj porodici, ali isto tako želi i svoje dete.
- Čekamo nećaku, ali otkako sam bio mali, iz nekog razloga sam uvek govorio da, ako ja budem imao decu i ako bude dečak, zvaće se Teo - ispričao je Mitrović sa osmehom.
Ipak, ono što je posebno dirnulo sve jeste njegova plemenita želja da proširi porodicu.
- Voleo bih da usvojim jedno dete, to bi bila moja velika želja. Da usrećim jedno malo biće - rekao je pevač.
Postao frajer
Inače, Filipa Mitrovića smo upoznali u prvoj sezoni muzičkog takmičenja "Prvi glas Srbije", kada je pokazao veliki talenat i dogurao do samog kraja, a potom i rijalitiju "Farma".
Pevač je od početka karijere drastično promenio svoj izgled. Od nekada mršavog momka, Filip se pretvorio u ozbiljnog dasu. Nabacio je kilograme, pustio bradu.