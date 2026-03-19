Inače, Sonja Vuksanović je pre Ace Lukasa bila u braku sa Željkom Šašićem sa kojim ima ćerku Sofiju. Sonja se za Željka udala sa samo 18 godina, a razvod je bio buran i propraćen skandalima. Željko je javno govorio o izdaji Sonje i Ace Lukasa, a čak je i sa ćerkom Sofijom jedno vreme bio u lošim odnosima, te je ona na mrežama obrisala njegovo prezime i uzela očuhovo Vuksanović.

- Međutim, nikada nisam hteo da napravim situaciju da ona svog oca zaboravi ili tako nešto. Često sam bio inicijator da se vidi sa ocem. Mislim da danas imaju super odnos. I sa mnom ima super odnos. Nikada nisam hteo da joj zamenim oca, ali ona zna da sam uvek tu za nju i do kraja života ću je gledati kao svoje dete. Jednom prilikom sam Sofiju, ona je tada bila mala, pitao da li je išla kod tate skoro, rekla je da nije oko tri nedelje. Rekao sam joj da pozove tatu i da ću ja da je odvezem da se vide. Nije lepo što je on pričao ružno za mene i Sonju, jer nikada Sofiju nisam hteo da odvučem od oca, naprotiv... Jednom prilikom mi je rekla da bi volela da se preziva Vuksanović. Ništa lepše nisam u životu čuo i bilo mi je milo, ali nisam dozvolio to, jer sam se stavio u poziciju njenog oca. Ne treba joj to uzeti za zlo, tada je bila mala.