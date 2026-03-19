Kaskader Uroš Ćertić nalazi se na izdržavanju zatvorske kazne za dva krivična dela, a kako prenose domaći mediji, on je nedavno premešten iz Centralnog zatvora u Kazneno-popravni zavod u Sremskoj Mitrovici.

Presuda

Ćertić je najpre dobio presudu na 20 meseci zatvora za krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Uroš je u avgustu 2020. godine, u holu filijale banke u Beogradu, neovlašćeno nosio pištolj u čijem okviru se nalazilo sedam metaka. Ta predusa stigla je u novembru prošle godine, u mesecu kada je napravio novi incident.

Foto: Printscreen/Zadruga

Naime, 27. novembra 2025. godine stavljeno mu je na teret krivično delo za nanošenje lakših telesnih povreda muškarcu koga je napao mačetom. Za to krivično delo Ćertić je dobio još osam meseci iza rešetaka, te su mu ukupno za dva dela koja je napravio kazne objedinjene i trebalo bi da ih odsluži otprilike u ovo vreme 2028. godine.

Nedostaje mu sin

- Uroš je prvo bio u CZ-u, a skoro su ga prebacili u Sremsku Mitrovicu. Prihvatio je normalno odsluženje kazne, vlada se kako treba i svaki dan trenira. To mu najviše znači, jer mu podiže raspoloženje. Bitno mu je što može da bude u kontaktu sa porodicom. Jedino mu sin mnogo nedostaje, ali svestan je situacije pa gura - kaže izvor.

Uroš Ćertić

Napadnuti momak dao izjavu

Podsetimo, kako je Blic tada pisao, momak kojeg je Uroš Ćertić napao izjavio je da je sukob nastao zbog motora.

Prema njegovim rečima on je zatekao Uroša pre mesec dana kako nasred ulice šutira svoj motor i u tome ga je sprečio. On je potom rekao da želi da se otarasi vozila, te je tražio od prijatelja da nađe kupca za motor i da novac podele

kurir/24sedam

Ne propustiteStars"MOGU DA BUDEM S KIM ŽELIM" Uroš Ćertić bio je u vezi sa poznatom voditeljkom dok je ona bila u braku! Bila mi je prva komšinica...
Uroš Ćertić
Stars"MI STAROSEDEOCI ZAVODIMO RED, A NE DOŠLJACI" Uroš Ćertić uhapšen jer je isekao čoveka mačetom, a ovo mu je poslednja objava na Instagramu: Dorćol Menhetn!
StarsUROŠ ĆERTIĆ BEŽI OD POLICIJE IZ OVOG RAZLOGA! Oglasio se predsednik Sindikata policije nakon incidenta: Moraće prvo da odsluži kaznu u Mitrovici
Uroš Čertić
StarsZBOG 13 GODINA MLAĐE PRODAO STAN U BEOGRADU I PRESELIO SE U NOVI SAD Ovom fitnes instruktorkom se oženio Uroš Ćertić posle mesec i po dana veze
Uroš Ćertić

"PRODAO SAM STAN NA DORĆOLU, PRESELIO SE U NOVI SAD" Uroš Ćertić sve odao za Kurir: Planiramo prinovu, OTVORIO SAM NOVI BIZNIS! Izvor: Kurir televizija