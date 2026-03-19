Kaskader Uroš Ćertić nalazi se na izdržavanju zatvorske kazne za dva krivična dela, a kako prenose domaći mediji, on je nedavno premešten iz Centralnog zatvora u Kazneno-popravni zavod u Sremskoj Mitrovici.

Presuda

Ćertić je najpre dobio presudu na 20 meseci zatvora za krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Uroš je u avgustu 2020. godine, u holu filijale banke u Beogradu, neovlašćeno nosio pištolj u čijem okviru se nalazilo sedam metaka. Ta predusa stigla je u novembru prošle godine, u mesecu kada je napravio novi incident.

Naime, 27. novembra 2025. godine stavljeno mu je na teret krivično delo za nanošenje lakših telesnih povreda muškarcu koga je napao mačetom. Za to krivično delo Ćertić je dobio još osam meseci iza rešetaka, te su mu ukupno za dva dela koja je napravio kazne objedinjene i trebalo bi da ih odsluži otprilike u ovo vreme 2028. godine.

Nedostaje mu sin

- Uroš je prvo bio u CZ-u, a skoro su ga prebacili u Sremsku Mitrovicu. Prihvatio je normalno odsluženje kazne, vlada se kako treba i svaki dan trenira. To mu najviše znači, jer mu podiže raspoloženje. Bitno mu je što može da bude u kontaktu sa porodicom. Jedino mu sin mnogo nedostaje, ali svestan je situacije pa gura - kaže izvor.

Napadnuti momak dao izjavu

Podsetimo, kako je Blic tada pisao, momak kojeg je Uroš Ćertić napao izjavio je da je sukob nastao zbog motora.

Prema njegovim rečima on je zatekao Uroša pre mesec dana kako nasred ulice šutira svoj motor i u tome ga je sprečio. On je potom rekao da želi da se otarasi vozila, te je tražio od prijatelja da nađe kupca za motor i da novac podele

kurir/24sedam