BILA JE OMILJENO TV LICE, A U JEKU USPEHA JE NESTALA SA MALIH EKRANA: Danas je mama dvoje dece i uživa u porodičnom životu, evo kako izgleda (FOTO)
Irena Spasić Stojanović je veliku popularnost stekla kao domaćica emisije "48 sati svadba", a sve je iznenadila kada se pred kamerama ovog šoua i sama udala.
Porodičan život
Ona i njen suprug Dragan brak su sklopili u novembru 2010. godine, a svadbi su prisustvovali čak i neki učesnici ove emisije. Naredne godine voditeljka je rodila ćerku Neru, a po povratku sa porodiljskog odsustva odlučila je da voditeljski posao zameni onim iza kamere.
Posle 11 godina takvog rada, Irena je počela da radi na poziciji producenta i glavnog i odgovornog urednika na "Link" televiziji.
Posle devojčice Nere, Irena je 31. decembra 2017. rodila i sina.
Potpuna promena
Voditeljka Irena Spasić vodila je borbu sa kilažom, a jednom prilikom je otkrila kako je uspela da smrša 17 kilograma.
Irena je objasnila da je nakon porođaja imala problem sa mršavljenjem, a shvatila je da je situacija ozbiljna kada je uradila analize.
- Kada sam uradila analize, videla sam da su moje visceralne masti oko unutrašnjih organa visoke i da je to već ozbiljno. Ti zdravstveni rezultati su me uplašili. I onda sam rekla: "Da, ja Neri i Kosti moram duže da trajem". Moram da budem zdrava - ispričala je Irena jednom prilikom.
Ovako izgleda primer savršenog jelovnika koji joj je pomogao da dostigne željenu težinu.
Doručak: omlet sa pečurkama i paprikama i 30 g hleba od celog zrna žita.
Za omlet je potrebno: 2 jaja, ½ šolje praziluka, ½ crvene paprike babure, supena kašika parmezana i ½ supene kašike ulja.
Priprema: propržiti prvo povrće, pa izvaditi iz tiganja. U istom tiganju peći umućena jaja, pa kada su skoro gotova dodati povrće i sir.
Ručak: mlevena junetina sa povrćem i salata.
Potrebno je (recept za dva dana): 200 g mlevene junetine, 1 ½ šolje paradajz pirea, 1 šolja šargarepe, ½ luka, 2 čena belog luka, 1,5 supena kašika maslinovog ulja, 2 kašičice aleve paprike, so, biber.
Priprema: iseći šargarepu, luk i sitno iseckati/izrendati beli luk. Na maslinovom ulju propržiti šargarepu, luk i beli luk 10 minuta pa ostaviti sa strane. U istu šerpu/tiganj dodati meso, alevu papriku, so i biber. Kada je meso gotovo, dodati šargarepu, luk i beli luk kao i paradaz pire. Kuvati na umerenoj vatri 5 - 10 minuta.
Potrebno je za salatu: 2 šolje zelene salate, 0,5 supene kašike maslinovog ulja.
Večera:tanjir čorbe od povrća, salata i tunjevina (jedna konzerva).
Za salatu je porebno: 2 šolje iseckane zelene salate, 100 g izrendane šargarepe, 100 g izrendane cvekle i malo crvenog luka, 2 kafene kašike ulja i limunov sok.
Priprema: iseckati povrće i začiniti sa 2 kafene kašike ulja i limunovim sokom.
