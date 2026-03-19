Doručak: omlet sa pečurkama i paprikama i 30 g hleba od celog zrna žita.

Za omlet je potrebno: 2 jaja, ½ šolje praziluka, ½ crvene paprike babure, supena kašika parmezana i ½ supene kašike ulja.

Priprema: propržiti prvo povrće, pa izvaditi iz tiganja. U istom tiganju peći umućena jaja, pa kada su skoro gotova dodati povrće i sir.

Ručak: mlevena junetina sa povrćem i salata.

Potrebno je (recept za dva dana): 200 g mlevene junetine, 1 ½ šolje paradajz pirea, 1 šolja šargarepe, ½ luka, 2 čena belog luka, 1,5 supena kašika maslinovog ulja, 2 kašičice aleve paprike, so, biber.

Priprema: iseći šargarepu, luk i sitno iseckati/izrendati beli luk. Na maslinovom ulju propržiti šargarepu, luk i beli luk 10 minuta pa ostaviti sa strane. U istu šerpu/tiganj dodati meso, alevu papriku, so i biber. Kada je meso gotovo, dodati šargarepu, luk i beli luk kao i paradaz pire. Kuvati na umerenoj vatri 5 - 10 minuta.

Potrebno je za salatu: 2 šolje zelene salate, 0,5 supene kašike maslinovog ulja.

Večera:tanjir čorbe od povrća, salata i tunjevina (jedna konzerva).

Za salatu je porebno: 2 šolje iseckane zelene salate, 100 g izrendane šargarepe, 100 g izrendane cvekle i malo crvenog luka, 2 kafene kašike ulja i limunov sok.

Priprema: iseckati povrće i začiniti sa 2 kafene kašike ulja i limunovim sokom.