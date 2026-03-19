Slušaj vest

Andrijana Radonjić postala je poznata javnosti nakon učešća u takmičenju "Pinkove Zvezde" i rijaliti programu "Zadruga".

Pevačica je napustila Srbiju nakon što je upoznala svog partnera Frana Mikulića, te se preselila u Hrvatsku.

Ugađa suprugu

Andrijana je svoju prošlost ostavila iza sebe i potpuno se posvetila porodičnom životu.

Aktivna je na društvenim mrežama, a sada je pokazala kako ugađa svom partneru i masira mu noge.

Foto: Instagram

Na video snimku napisala je:

- Koliko vi volite vašeg muža?

Nedostaje joj Srbija

Andrijana Radonjić ne krije da joj sve nedostaje iz Srbije, ali navodi da je svoju sreću pronašla u porodici i da je zapravo srećna u Hrvatskoj pored njih. Ona je odgovarala na pitanja na Instagramu i među mnogima se našlo i ovo o životu u drugoj državi.

- Jako mi nedostaje život u Srbiji. Na prvom mestu porodica, zatim posao koji sam radila i nećete verovati, sneg. Ponekad se uhvatim da patim za tim kakva sam i ko sam bila nekada, a onda shvatim koliko mi se život promenio i koliko sam zapravo sada srećna. Sa tim načinom života ne bih mogla da budem mama kakva sam, niti da budem toliko posvećena svojoj porodici koja mi je broj 1 u životu.

1/6 Vidi galeriju Andrijana Radonjić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

- Nikada ne bih žrtvovala svoju decu i supruga zarad nekih svojih hirova i želja za nekim životom od pre. I zato sam jako srećna i ovde. Okružena sam svojom decom koju obožavam i čovekom kojeg beskrajno volim i to mi je dovoljno - napisala je ona na Instagramu.

Udata za hrvatskog biznismena

Andrijana se nakon izlaska iz Zadruge udala za hrvatskog biznismena Frana Mikulića, a potom dobila prvo sina, a pre mesec dana i ćerku. Frano se bavi ugostiteljstvom i u svom vlasništvu ima dva lokala na hrvatskom primorju. Njih dvoje su se na večnu ljubav zakleli i pred Bogom 2023. godine.

Andrijana je drugo dete dobila sa hrvatskim biznismenom, a tek rođenoj ćerki uputila je emotivnu poruku:

- Vredi. Svake suze, svakog znoja… - napisala je ona, te dodala:

1/6 Vidi galeriju Andrijana Radonjić i suprug Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

- Ovo malo stvorenje dodalo je neku novu dimenziju mom životu. Prvi put je sve bilo nepoznato i posebno na svoj način, dok je drugi put, sve drugačije. Znate šta vas čeka u porodilištu, znate da bez muke i boli ne može doći nešto tako veliko i svesno idete u neko poznato neprijatno iskustvo. Jer znate da vas čeka nešto sto će vaš život promeniti iz korena na samo sebi svojstven način - istakla je bivša zadrugarka.