BATALILA MIKROFON, NAPUSTILA SRBIJU, A SAD MUŽU PERE NOGE: Pevačica prošlost ostavila iza sebe i uživa u porodičnom životu: Ponekad se uhvatim da patim...
Andrijana Radonjić postala je poznata javnosti nakon učešća u takmičenju "Pinkove Zvezde" i rijaliti programu "Zadruga".
Pevačica je napustila Srbiju nakon što je upoznala svog partnera Frana Mikulića, te se preselila u Hrvatsku.
Ugađa suprugu
Andrijana je svoju prošlost ostavila iza sebe i potpuno se posvetila porodičnom životu.
Aktivna je na društvenim mrežama, a sada je pokazala kako ugađa svom partneru i masira mu noge.
Na video snimku napisala je:
- Koliko vi volite vašeg muža?
Nedostaje joj Srbija
Andrijana Radonjić ne krije da joj sve nedostaje iz Srbije, ali navodi da je svoju sreću pronašla u porodici i da je zapravo srećna u Hrvatskoj pored njih. Ona je odgovarala na pitanja na Instagramu i među mnogima se našlo i ovo o životu u drugoj državi.
- Jako mi nedostaje život u Srbiji. Na prvom mestu porodica, zatim posao koji sam radila i nećete verovati, sneg. Ponekad se uhvatim da patim za tim kakva sam i ko sam bila nekada, a onda shvatim koliko mi se život promenio i koliko sam zapravo sada srećna. Sa tim načinom života ne bih mogla da budem mama kakva sam, niti da budem toliko posvećena svojoj porodici koja mi je broj 1 u životu.
- Nikada ne bih žrtvovala svoju decu i supruga zarad nekih svojih hirova i želja za nekim životom od pre. I zato sam jako srećna i ovde. Okružena sam svojom decom koju obožavam i čovekom kojeg beskrajno volim i to mi je dovoljno - napisala je ona na Instagramu.
Udata za hrvatskog biznismena
Andrijana se nakon izlaska iz Zadruge udala za hrvatskog biznismena Frana Mikulića, a potom dobila prvo sina, a pre mesec dana i ćerku. Frano se bavi ugostiteljstvom i u svom vlasništvu ima dva lokala na hrvatskom primorju. Njih dvoje su se na večnu ljubav zakleli i pred Bogom 2023. godine.
Andrijana je drugo dete dobila sa hrvatskim biznismenom, a tek rođenoj ćerki uputila je emotivnu poruku:
- Vredi. Svake suze, svakog znoja… - napisala je ona, te dodala:
- Ovo malo stvorenje dodalo je neku novu dimenziju mom životu. Prvi put je sve bilo nepoznato i posebno na svoj način, dok je drugi put, sve drugačije. Znate šta vas čeka u porodilištu, znate da bez muke i boli ne može doći nešto tako veliko i svesno idete u neko poznato neprijatno iskustvo. Jer znate da vas čeka nešto sto će vaš život promeniti iz korena na samo sebi svojstven način - istakla je bivša zadrugarka.