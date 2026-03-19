Barbara Bobak bila je nedavno gošća emisije "Stars specijal" na Kurir televiziji i pretresla sve estradne teme.

Folk pevačica tom prilikom nije izbegla ni da priča o polemikama koje su se vodile na društvenim mrežama oko njenog pevanja.

Barbara je istakla da se trudi da peva što bolje, ali da je svesna da ponekad falšira.

- Te prozivke na račun mog pevanja su još jedan razlog zašto sam se u jednom trenutku sklonila s društvenih mreža. Kad nešto pročitaš o sebi puno puta, onda kreneš malo i da sumnjaš u sebe. Svesna sam da sam ja sopran i da pevam na nekim višim frekvencijama i nekima se to sviđa kad ja vrisnem, a neko je u fazonu da se derem i da ne može da me sluša. Meni je samo krivo jer ja nisam jedina kojoj nekad nešto sklizne na nastupu, nekad i popiješ, nekad si i umoran. Ja u jednom bloku otpevam 60 pesama i neka će skliznuti. Baš sam dosta tad radila, tad sam eksplodirala zbog tog miksa i albuma. Sad nastupam mnogo manje - istakla je Barbara.

Foto: Nikola Šegan

Barbara o Toniju Cetinskom

Pevačica je nedavno prokomentarisala sraman potez pevačaka koji je otkazao nastup u Spensu na dan koncerta.

- Sramota u 21. veku da čovek tako nešto izjavi i da ne održi koncert. Šokirana sam, kakve gluposti taj čovek priča, ne znam ko ga je nagovorio da to kaže - poručila je pevačica vidno iznervirana.

U Novu godinu ušla "bez dinara"

Najveći šok izazvalo je Barbarino priznanje početkom godine o stanju na njenom bankovnom računu. Iako javnost često percipira pevače kao izuzetno imućne, Barbara je otkrila "brutalnu istinu" - da 2025. godinu završava na nuli.

– Vidim svašta nešto, ali iskreno nemam resursa za to. Sve što zaradim ulažem u karijeru. Bukvalno završavam ovu godinu na nuli. Možete to da proverite i u APR-u – izjavila je pevačica za Republiku bez ulepšavanja.

Ona je objasnila da je to njen svesni izbor, jer u ovoj fazi karijere smatra da je ključno ulaganje u kvalitetnu muziku i produkciju.

– Za sada sve pare idu na diskografiju, spotove, produkciju… Sve je preskupo. To sam izabrala i tim putem idem. Stotine hiljada su u pitanju. Kažem ti, na nuli sam – bila je iskrena Barbara, dodajući da ne uzima bakšiš na nastupima.