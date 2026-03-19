U nesvakidašnjoj priči koja je privukla pažnju korisnika društvenih mreža, Čedomir Jovanović našao se u centru zanimljivog „fitnes izazova“ koji je, postavio svom prijatelju Aleksandru Kosu. Naime, prema objavi koja kruže internetom, Jovanović je u šali, ali očigledno i sa dozom ozbiljnosti, podstakao Kosa da počne intenzivno da trenira kako bi dostigao formu i mišićnu definiciju sličnu njegovoj.

Čeda tera Acu da surovo vežba

Izgleda da je Kos ovaj izazov shvatio krajnje ozbiljno. Na njegovim profilima na društvenim mrežama objavio je snimak na kojem se vidi kako vredno trenira, ne štedeći energiju i posvećenost. Vežbe koje je izvodio ukazivale su na to da je reč o strukturiranom i intenzivnom treningu, a njegov pristup jasno je pokazivao da želi da ispuni očekivanja koja su pred njega postavljena.

- Prvi dan treninga po Čedomirovom surovom programu - napisao je Aca u okviru video snimka.

Posebnu pažnju pratilaca privukao je detalj sa snimka verni kućni ljubimac koji mu je sve vreme pravio društvo tokom vežbanja. Ovaj simpatičan prizor dodatno je doprineo pozitivnoj atmosferi, pa su mnogi u komentarima isticali da je upravo taj momenat dao dozu topline i spontanosti čitavoj situaciji.

Ono što je svima bilo upečatljivo jeste činjenica da Aleksandar s tokom celog treninga nije skidao osmeh sa lica. I pored napora koji fizička aktivnost nosi, delovalo je kao da uživa u svakom trenutku, što su mnogi protumačili kao znak da mu je motivacija i više nego jaka. Kako se spekuliše, želja da ispuni Jovanovićeva očekivanja bila je jedan od glavnih pokretača.

Ova neobična, ali pozitivna priča brzo je postala viralna, a brojni korisnici društvenih mreža pohvalili su i ideju i realizaciju, ističući da je reč o zdravom načinu motivacije i prijateljskom podsticaju.

Čedomir Jovanović postao fitnes trener Aci

Da li će Kos uspeti da dostigne formu svog prijatelja, ostaje da se vidi, ali jedno je sigurno prvi koraci su već napravljeni, i to uz osmeh, energiju i vernog četvoronožnog saveznika.