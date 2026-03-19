Petar Grašo povezan je sa dve kompanije koje nemaju veze sa muzikom: Apartments Grašo i Grašo-Commerce, koje su prema poslednjim finansijskim izveštajima ostvarile ukupnu neto dobit od 590.000 evra.

Van kamera pravi biznismen

Iako ga javnost pre svega poznaje po baladama koje diraju dušu, kao i po vezi sa Hanom Huljić, iza reflektora se krije sasvim druga priča - o ozbiljnom biznisu, milionskim prihodima i porodičnoj poslovnoj imperiji.

Prema poslednjim podacima finansijskih izveštaja (za 2024. godinu), popularni pevač upravlja dvema kompanijama sa sedištem u Splitu koje zajedno ostvaruju više od pet miliona evra prihoda godišnje.

Jedna firma

Počnimo od firme Apartments Grašo d.o.o., registrovane u Splitu još 2016. godine. Iako je na papiru glavni vlasnik njegov otac Zoran Grašo, a majka Snežana Grašo ima prokuru, upravo pevač sedi u upravi i vodi glavnu reč. Reč je o pravom porodičnom poslu, a brojke su impresivne.

Kompanija je 2024. godine ostvarila ukupni prihod od 825.400 evra, što je gotovo duplo više nego godinu ranije, kada je prihod iznosio 432.800 evra.

Dobit je takođe značajno porasla sa 107.900 evra u 2023. na čak 192.100 evra u 2024. godini.

U izveštajima se navodi da je sve to ostvareno sa svega dvoje zaposlenih, čija je prosečna neto plata iznosila 1.217 evra.

Međutim, prava poslovna mašina Petra Graše nije u apartmanima, već u drugoj kompaniji – Grašo-Commerce d.o.o., osnovanoj još 1992. godine.

Ova firma je tokom 2024. imala 60 zaposlenih, a prosečna plata radnika bila je 1.094 evra. Pevač je u njoj član društva i jedan od osnivača.

Ukupni prihodi iznosili su 4.387.700 evra, što predstavlja značajan rast u odnosu na prethodnu godinu (3.718.600 evra). Ipak, dok prihod raste, dobit je pala - sa 517.900 evra u 2023. na 402.700 evra u 2024. godini. I dalje je reč o ozbiljnoj zaradi, ali je očigledno da profit nije pratio rast prihoda.

Ova kompanija je godinama bila pod vođstvom Zorana Graše, Petrovog oca i bivšeg sportiste, koji je sa legendarnom Jugoplastikom 1971. godine postao vicešampion Evrope. Međutim, Zoran se iz firme povukao 2022. godine, a danas, uz Petra Grašu, u vlasničkoj strukturi učestvuju i Stipe Jeličić i Ksenija Dešković Jeličić.

Druga firma

Na adresi firme Grašo-Commerce nalazi se i restoran za koji se pre nekoliko godina pisalo da ga je pevač prodao i zaradio milione.

Zanimljivo je i to da Petar Grašo poslovne poduhvate vodi zajedno sa roditeljima koji se gotovo nikada ne pojavljuju u javnosti.

Zoran i Snežana Grašo žive daleko od svetla reflektora, a upravo oni drže konce najunosnijih delatnosti. Zoran je, osim sportske karijere, očigledno uspešno uplovio u preduzetničke vode, dok je Snežana ostala misteriozna figura, posvećena porodici i, čini se, diskretno uključena u vođenje biznisa.

Kada se sve sabere, Petrove kompanije su u 2024. godini ostvarile prihod veći od 5,2 miliona evra, uz ukupnu dobit veću od 590.000 evra.

Nije poznato koliko Grašo zarađuje od pevanja, ali je ranije objavljeno da je za samo deset minuta nastupa umeo da zaradi i do 2.000 evra.

Dok publika u transu peva stihove njegovih hitova, Grašo zajedno sa roditeljima vodi milionski biznis koji se širi na apartmane, restorane i ugostiteljstvo - sve to iz Splita, tiho i bez velike pompe.

Privatni život oduvek se trudi da drži daleko od očiju javnosti, ali neki njegovi potezi ipak dospeju u medije.

Tako, na primer, nije uspeo da sakrije od srpskih medija da je na Jahorini, jednoj od trenutno najpopularnijih planina u regionu, pre nekoliko godina kupio stan u jednoj od najluksuznijih zgrada.

Navodno ga je platio najmanje 160.000 evra.

kurir/24sata.hr