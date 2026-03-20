Branislav Lečić poseduju luksuznu vikendicu u naselju Ritopek, koje se nalazi u okviru Grocke, na periferiji Beograda.

On vikendicu izdaje, a prema podacima sa sajta za iznajmlljivanje stanova "Airbnb", jedan dan u luksuznom zdanju košta 274 evra, odnosno oko oko 32.000 dinara.

Oaza za porodične ljude

Prema rečima meštana, ovaj deo Beograda predstavlja "oazu za porodične ljude", jer je udaljen 30 minuta vožnje od centra i gradske gužve.

Glumac je vikendicu opremio najmodernijim nameštajem, a u dnevnoj sobi nalazi se kamin, kao i veliki plazma televizor. Međutim ono što je svima najviše pažnje privuklo jeste bazen u dvorištu koje je kao iz bajke.

Komšije su potvrdile da su viđale Lečića: "Lečić i sada vrlo često dolazi, posećuje i održava kuću, dok Ninu nismo videli od razvoda. On je ranije često vozio bicikl i javljao se, zaista najnormalnije".

"Velika radost i alternativa"

Glumac je svojevremeno potvrdio da vreme voli da provodi u Ritopeku, a kuću je kupio od kolege Bogdana Diklića.

- Davno sam kupio tu kuću. To mi je velika radost i alternativa, mesto gde uživam s porodicom. S obzirom na to da se do tamo stiže za 23 minuta iz Beograda, to je velika prednost - rekao nam je Lečič.

Slike vikendice je na svom profilu na Instagramu delila i ćerka Branislava Lečića, Ana Lečić, a njegova bivša supruga Nina Radulović sa kojom ima sina, takođe je lajkovala sve objave u vezi vikendice, koja se izdaje.

Sa bivšom ženom u odličnim odnosima

Branislav Lečić je 7 godina bio u braku sa voditeljkom Ninom Radulović. Venčali su se 2010. godine, a do razvoda je došlo 2017. godine. Tokom braka dobili su sina Lava, a ono po čemu je ova ljubav bila specifična jeste razlika u godinama.

Nakon razvoda su ostali u dobrim odnosima o čemu je glumac jednom prilikom i govorio.

- Normalno je da se stalno čujemo i da smo u kontaktu. Čim imaš decu, moraš da pratiš razvoj deteta, to je normalna stvar da smo u dobrim odnosima - rekao je Branislav Lečić svojevremeno za domaće medije.