Vest o razvodu pevačkog para Marka i Goge Gačić danima potresa javnost, a nakon brojnih nagađanja, klupko je počelo da se odmotava. Iako su bivši supružnici na početku pokušavali da sakriju probleme, pojavila su se saznanja da je kap koja je prelila čašu bila pevačeva tajna romansa sa konobaricom iz Beča, koju je upoznao na nastupima u inostranstvu.

Suočen sa glasinama, Marko Gačić je odlučio da prekine ćutanje. On je javno priznao da je prevario suprugu i da se zaljubio, ali je oštro demantovao da je vodio dvostruki život. "

Kad smo došli do toga da je ja prevarim, mi već tada nismo bili zajedno", objasnio je Marko, naglasivši da je brak već dugo bio disfunkcionalan, te da su se on i Goga emotivno udaljili. Prema njegovim rečima, greška je jedino u tome što se njihov odnos nije i formalno prekinuo na vreme.

Sa druge strane, Goga Gačić se u jeku skandala ponela veoma dostojanstveno, kratko poručivši: "I dalje sam gospođa, imam decu".

Negirao vezu sa mladom koleginicom

Pored navoda o konobarici, pevač se osvrnuo i na tračeve koji su ga spajali sa mladom koleginicom Ninom Vlajković. Marko je kategorički odbacio te priče, istakavši da devojka jedva da ima 18 godina i da joj je isključivo pomagao oko muzičke karijere i dueta.

Fokus oboje roditelja sada je na deci, kako ona ne bi osetila posledice razvoda. Marko je priznao da mu je sopstveno detinjstvo bilo toplo i da ne želi da njegova deca odrastaju u neharmoničnom odnosu. Kako bi ih poštedeo šoka i stalnog seljakanja, Marko je privremeno izašao iz porodične kuće, dok je plan da Goga u dogledno vreme pronađe novi stan za sebe. U ovom teškom periodu, oboje imaju punu podršku svojih porodica.

Inače, malo je poznato da je Goga Gačić od Marka Gačića starija šest godina.