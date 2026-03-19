Poznati makedonski šoumen Bojan Jovanovski, u javnosti prepoznatljiv kao Boki 13, ponovo je uspeo da privuče pažnju medija dolaskom na konferenciju za novinare, koju je organizovao povodom svog predstojećeg koncerta u Areni. Upečatljiv modni izbor, samouveren hod i harizma koja ne prolazi nezapaženo učinili su da sve oči budu uprte upravo u njega, i pre nego što je događaj zvanično počeo. Šoumen je došao umotan u guči maramu od 500 evra.

Čim je zauzeo svoje mesto, obratio se okupljenim novinarima pitanjem koje je izazvalo osmeh u sali: „Kako ste mi danas?“ Njegov neposredan pristup odmah je razbio formalnu atmosferu, a prisutni su uz osmeh prihvatili njegov prepoznatljiv stil komunikacije.

- Za ovu konferenciju imam takvu tremu kao nikad u životu. Toliko sam toga uradio u životu, ali ovo danas mi je baš važno - rekao je umetnik.

Tokom konferencije, Boki 13 nije krio uzbuđenje zbog predstojećeg spektakla, naglašavajući da publiku očekuje veče za pamćenje. Njegovo prisustvo dodatno je podgrejalo interesovanje za koncert, koji se već najavljuje kao jedan od značajnijih muzičkih događaja sezone pred kraj godine 12. decembra.

Bez sumnje, i ovog puta je pokazao da zna kako da ostavi snažan utisak kako na sceni, tako i van nje.