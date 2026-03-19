MIRKOVIĆ URUČIO SVEĆE DAKIĆKI, PA NAJAVIO SPEKTAKL: Šta košta da košta, ovo niste videli ni na Evrosongu!
Na konferenciji za novinare koju je upriličio Boki 13, pojavio se i Saša Mirković, direktor Hajpa, čime je događaj dobio dodatnu dinamiku.
Poseban trenutak usledio je kada je Mirković iskoristio priliku da javno uputi čestitku Snežani Dakić povodom njenog rođendana. U znak pažnje i poštovanja, doneo joj je veliki buket cveća, što je izazvalo osmeh i oduševljenje prisutnih.
Snežana Dakić se zahvalila na lepom gestu, ističući da joj ovakvi trenuci dodatno ulepšavaju poseban dan. Konferencija je nastavljena u pozitivnom tonu, uz brojne izjave i najave koje su privukle pažnju javnosti.
Mirković je otkrio da je njemu poseban dan jer je njegovom sinu Alekseju rođendan. Mirković je najavio spektakl:
- Svom silom ćemo pokazati da nije sve viđeno i da idemo stepenik više. Što se tiče produkcije, ovo niste videli ni na Evrosongu. Cena uopšte nije bitna. Šta košta da košta, ovo je čisto zadovoljstvo. Videćete nešto nesvakidašnje.