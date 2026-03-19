Na konferenciji za novinare koju je upriličio Boki 13, pojavio se i Saša Mirković, direktor Hajpa, čime je događaj dobio dodatnu dinamiku.

Poseban trenutak usledio je kada je Mirković iskoristio priliku da javno uputi čestitku Snežani Dakić povodom njenog rođendana. U znak pažnje i poštovanja, doneo joj je veliki buket cveća, što je izazvalo osmeh i oduševljenje prisutnih.

Mirković poklonio cveće Snežani Dakić Izvor: Kurir

Snežana Dakić se zahvalila na lepom gestu, ističući da joj ovakvi trenuci dodatno ulepšavaju poseban dan. Konferencija je nastavljena u pozitivnom tonu, uz brojne izjave i najave koje su privukle pažnju javnosti.

Mirković je otkrio da je njemu poseban dan jer je njegovom sinu Alekseju rođendan. Mirković je najavio spektakl:

- Svom silom ćemo pokazati da nije sve viđeno i da idemo stepenik više. Što se tiče produkcije, ovo niste videli ni na Evrosongu. Cena uopšte nije bitna. Šta košta da košta, ovo je čisto zadovoljstvo. Videćete nešto nesvakidašnje.

vesna zmijanac saša mirković
konferencija (6).jpeg
Dnevnik jednog batlera
Hajp žiri, Hajp zvezde, Lepa Lukić,, Aca Lukas, Saša Mirković, Mira Škorić, Miroslav Ilić, Boki 13