Voditeljka Dea Đurđević prvi put se pojavila u javnosti nakon što je objavila srećne vesti o trudnoći i venčanju sa Lazarom Petrovićem.

Dea Đurđević

Na snimanju jedne emisije. Dea je plenila pažnju svojim sjajem i elegantnim stajlingom. Prsten je bio u prvom planu, kao i duga bela haljina.

Dea je nosila dugu belu čipkanu haljinu koja je isticala njen trudnički stomak.

Uz diskretnu šminku i zalizanu punđu, njen stajling je upotpunila ciklama salonkama. Fotografije iz studija podelila je na društvenim mrežama, gde su je kolege i prijatelji obasuli čestitkama.

- Odlučili smo da naš brak započnemo tiho, tako da smo se venčali u krugu najbližih, na jednom intimnom građanskom venčanju. Veliko slavlje planiramo nakon rođenja naše devojčice, kada ćemo tu radost podeliti sa porodicom i prijateljima - izjavila je Dea.

Ljubav počela u srednjoj školi

Dodala je da je njihova ljubavna priča počela još u srednjoj školi, a nakon 15 godina ponovo su se sreli i započeli zajednički život.

Lazar Petrović, Dein suprug, nije deo javnog života, ali je poznat po ljubavi prema putovanjima.

Njegove fotografije sa egzotičnih destinacija, poput Zanzibara, često privlače pažnju na društvenim mrežama. Dea je istakla da joj prija što Lazar ne voli medijsku pažnju i da je njihova veza zasnovana na međusobnom poštovanju.

