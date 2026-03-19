Poznati pevač Marko Bulat podelio je potresnu ispovest iz detinjstva, kao desetogodišnjak zamalo je izgubio život zbog jedne nepromišljene igre u snegu.

Kako je otkrio, pod pritiskom vršnjaka skočio je sa ograde visoke oko metar i po, ali je pri padu nezgodno povredio vrat i u trenutku ostao bez daha. Situacija je bila dramatična, a posledice je dugo pamtio.

Danas, kao otac, jasno poručuje da ne bi dozvolio da njegova deca prolaze kroz slične rizike, ističući koliko su takve „dečje igre“ zapravo opasne.

- Svi su se smejali, a ja sam mislio da ću umreti. Da sam polomio pršljen, sada bih bio u kolicima - prisetio se pevač

. Na sreću, uspeo je da udahne, što opisuje kao „najlepši udah u životu“.

- Bila je gomila snega, a ja sam hteo da skočim sa ograde visoke metar i po pravo na glavu u tu gomilu.

Nije mi bilo svejedno, ali su me nagovarali da skočim i govorili da sam kukavica ako to ne uradim. Skočio sam, povredio vrat i izgubio dah. Nekoliko sekundi nisam mogao ni da udahnem ni da izdahnem, iskočio mi je pršljen. Tada sam mislio da ću umreti - rekao je Bulat ranije za medije.

Kako je danas otac dvoje dece, Bulat je iskoristio priliku da prokomentariše kako bi reagovao da se njegova deca sada nađu u takvoj situaciji, tačnije da njih neko nagovori na takvu stvar.

– Zavisi kako bih saznao, da li na vreme ili kasno. Ali, edukativno, pedagoški, pokušao bih da objasnim na sve moguće načine opasnosti, pokazao bih im do kakve nesreće bi moglo da dođe, i pomagala kakva bi mogla da koriste, da vide na internetu slike, tada bi se opravdano plašili reči koje si rekao. Jer deci samo kad kažeš njima to na drugo uvo izađe, ovako bi vizuelizovali- objasnio je Marko svojevremeno za domaće medije.