Slušaj vest

Iako se prašina oko ovogodišnjeg muzičkog festivala "Pesma za Evroviziju" polako sleže, strasti između učesnika i žirija očigledno ne miruju, ali na potpuno neočekivan način!

Foto: RTS Printscreen

U centru pažnje našla se mlada i talentovana Iva Grujin, koja je svojim nastupom na PZE pobrala simpatije publike, ali ne i svih članova stručnog žirija. Od pop zvezde Tijane Bogićević u polufinalu dobila je nula poena.

Dok bi mnogi očekivali "rat"- kao što je to bio slučaj prethodnih godina, Iva je odlučila da odgovori onako kako najbolje ume – pesmom.

Ona je na svom TikTok profilu objavila video koji je za par sati postao viralan, a na kom peva upravo hit Tijane Bogićević!

Iva je svojom interpretacijom pokazala neverovatne vokalne sposobnosti, a fanovi nisu štedeli reči hvale,

• "Naježila sam se, bravo!"

• "Bravo prelepo je!"

Iva je ovim potezom dokazala da talenat ne zavisi od poena, a snimak koji kruži internetom definitivno je bacio novo svetlo na njen odnos sa starijom koleginicom.

1/8 Vidi galeriju Iva Grujin, PZE 2026 Foto: RTS Printscreen

Na "Youth Festu" osvojila publiku

Podsetimo, Iva je svoje prve ozbiljne korake i simpatije publike osvojila na "Youth Festu". Koliko je bitno za jednog mladog izvođača da ima takvu vrstu vetra u leđa pre nego što stane na crtu iskusnim kolegama objasnila je Iva.

- Smatram da mi je bila odskočna daska, jer sam stekla veće iskustvo. Ne u smislu nastupanja već sam ove godine dala sebi prostora, jer smo skoro svakog vikenda nastupali, da isprobam nešto novo i da se oprobam u drugačijim žanrovima. Prve godine kada sam nastupala na festu išla sam na “sigurno”, dok sam ove godine imala priliku da isprobam i neke nove žanrove, pogotovo jer smo imali mnogo nastupa. Sada znam šta mi više pristaje, a šta ne bih ponovila.