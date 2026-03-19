Starleta Stanija Dobrojević sletela je danas u Beograd, a po povratku iz Amerike na aerodromu "Nikola Tesla" dočekala je majka.

Stanija je u Majamiju proslavila rođendan, a slavlje će, kako kaže, nastaviti i u Beogradu, sa svojim najbližima.

- Rođendan još uvek traje. Tek ću da proslavim sa porodicom za vikend. Imala sam žurku u Majamiju, tako da nisam spavala par dana, jako sam umorna - rekla je na početku razgovora Stanija.

Dobija najveći honorar u istoriji srpskog rijalitija

Stanija je otkrila da joj se u Eliti sprema najveći honorar u istoriji srpskog rijalitija.

- U pregovorima smo, ako se lepo dogovorimo biće publici baš interesantno. To traje već duže, od septembra, tad sam rekla "NE", sad je vreme da kažem "DA", jer ovu priču sam ja napravila, a evo traje već tri godine. Vreme je da stavim tačku - rekla je Stanija i dodala:

- Pare nisu razlog i cilj mog ulaska. Nikad ništa nisam radila zbog novca, ali sigurno da će ovo biti najveći honorar u istoriji našeg rijalitija, ali ulazim na kratko. Mislim, i da ostanem do kraja, to je kratko - priznala je starleta i otkrila da li će nekome prići kad se useli u Belu kuću.

- Ni sa kim se neću pozdraviti, ulazim za sebe i sve će vam se tamo reći, ali svi će se oni pokazati.

Sa majkom ne priča

Stanija je priznala da je majka ljuta na nju jer ulazi u Elitu.

- Moja majka ne priča sa mnom već par dana, ona ovo ne podržava, meni treba da se poštuju neke odluke jer nisam mala. Ja sam joj rekla da poštuje i da ja idem. Njima je moj ulazak u rijaliti uvek bio stres.

