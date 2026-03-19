Makedonski šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, osuđen je na zatvor pre nekoliko godina, a sada se osvrnuo na period života koji je proveo iza rešetaka.

Mnoge je šokirao priznanjem da zatvorenici bez problema koriste mobilne telefone.

- U zatvoru svi imaju telefone, samo su malo drugačiji uslovi za korišćenje. Nije dozvoljeno unošenje uređaja u zatvor, ali se prodaju. Telefon koji napolju košta 100 evra, u zatvoru je 1.000. U mom slučaju, svesno sam odbio da imam telefon i punih sedam meseci sam bio bez kontakta sa bilo kim osim sa advokatima. Sa majkom sam komunicirao preko pisama - rekao je Boki pred našim kamerama.

Uhapšen u akciji "Reket"

Podsetimo, Bojan je najpre uhapšen u akciji "Reket" i prvostepenom presudom 7. aprila 2022. godine osuđen je na devet godina zatvora za prevaru i pranje novca. Međutim, u aprilu 2024. Apelacioni sud u Skoplju je tu presudu poništio, te je Jovanovski pušten na slobodu.

Tim povodom se oglasio i njegov advokat Vladimir Tufegdžić.

- Povodom pitanja koje vas zanima, kao branioca, potvrđujem informaciju da je Osnovni krivični sud Skoplje doneo rešenje o obustavi izdržavanja kazne zatvora osuđenom Bojanu Jovanovskom i da je osuđenom dostavljeno. Iako je ova odluka zakasnela, treba je pozdraviti kao zakonitu, pravičnu i pre svega humanu, donetu na osnovu dva uzastopna pozitivna mišljenja nadležnog javnog tužioca u istom postupku i na osnovu kompletne medicinske dokumentacije o zdravstvenom stanju - rekao je Tufegdžić tada za "Skopje 1".

