Pevačica Goca Tržan u braku sa Ivanom Marinkovićem dobila je ćerku Lenu. Nakon razvoda, kada je devojčica imala svega četiri godine, pevačici je bilo potrebno vreme da prebrodi taj period i nastavi dalje. Iako je kroz brak prošla kroz teške trenutke, odlučila je da o bivšem suprugu pred svojim detetom nikada ne govori loše.

Foto: printscreen/Bcast

Još jednu odluku donela je zbog svoje ćerke, a to je odluka da se bori za alimentaciju, iako njoj suštinski taj novac nije bio potreban:

– I sama sam bila žena koja se borila za alimentaciju. Kao i sve druge žene koje sam kasnije sretala rekla sam: „Samo nek ide, briga me za te novce, koji su ionako smešni“. Međutijm, taj novac ne pripada vama, taj novac pripada vašem detetu i vi nemate pravo da mu ga oduzmete. To nema veze sa tim kako se vi emotivno osećate. I u tom procesu gde žene upravo dižu ruke, jer je spor pravni proces, kroz koji moraju da prođu, žene obično dignu ruke od alimentacije.

A da ne pričam o muškarcima, na koje su sve načine spremni da izbegnu alimentaciju, od toga da su prepisali sve firme i sve što imaju na mame, babe, razne rođake, do toga da ne rade – rekla je na jednoj konferenciji pevačica.

Goca Tržan o svom razvodu i o Ivanovom odnosu prema ćerki nedavno je govorila u podkastu „Životna priča“:

"Za mene je kraj braka kad ti ja kažem da je kraj"

– Bio je turbulentan u medijima, za mene kada se desio, a desio se pre razvoda. Za mene je kraj braka kad ti ja kažem da je kraj – nismo više zajedno. Teško donosim takve odluke, svako treba da pusti, da promisli – rekla je i potvrdila reči voditeljke Snežane Moldovan, da je svom bivšem suprugu spasila život.

– Spasila sam mu život, i nije mi žao i opet bih to uradila. Ja to nikada nisam spomenula ni njemu ni bilo kome. On toga nije svestan, ali da, ja sam tom čoveku spasila život. Na kraju ja sam mu i upropastila život zato što sam mu dala standarde koji mu možda ne pripadaju i koje ne može da dosegne – otkrila je ona.

Ćerki bila najveća podrška

Pevačica koja je svom detetu u životu bila najveća podrška, otkrila je takođe, da otac njenu ćerku nije video čitavih 10 godina:

– Lena ima sad skoro 19 godina, Ivan Marinković nije video svoje dete 10 godina. Zato što je 10 godina u rijalitiju. Znam samo da sam strogo naredila svojim roditeljima i svima kod kojih je Lena išla da ne puštaju to na televiziji, zato što nisam želela da ga vidi u tom izdanju.

– Onda je on jednom izašao na nekih dva meseca i posle mesec dana joj je poslao poruku, nije je ni zvao, nego poslao poruku. Odgovorila je: „Što me sada zoveš, nisi bio tu, ne znam, dve godine“, a on ovako napiše: „Nije mama dala da se vidimo“.