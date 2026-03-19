Tokom nedavne emisije muzičkog takmičenja Zvezde Granda član žirija Dragan Kojić Keba uputio je izvinjenje takmičarki Cece Ražnatović, Martini Radosavljević, jer joj nije dao svoj glas.

Keba je objasnio da se tokom njenog nastupa zapričao sa koleginicama iz žirija, zbog čega je propustio trenutak da na vreme pritisne taster, što je potom dovelo do žustre rasprave među članovima žirija.

- Šta ćeš ti tamo? Sedi na svom mestu! Ti si plaćen da sediš na svom mestu, a ne da zabavljaš Anu Bekutu i Aleksandra Milića Milija - vikala je Ceca, na šta je Snežana Đurišić ostala začuđena.

- Plaćen je?- pitala je u čudu Snežana.

Ceca je na to odgovorila da su u žiriju svi plaćeni i da niko od njih ne radi za kikiriki.

Nešto kasnije, Ceca je na svom primeru pokazala Kebi kako se poštuje stolica žirija i obavlja posao za koji je plaćena, kada je pohvalila njegovog kandidata Jovicu Ivanovića.

- Za razliku od tebe ja slušam tvog kandidata, ne pričam i ne kasnim sa glasanjem - rekla je oštro pevačica, na šta se ponovo uključila Snežana Đurišuć opaskom koja je nasmejala ceo studio.

- E pa, Ceco, kako je ko plaćen, tako i sluša - rekla je kroz smeh Sneža, kroz šalu aludirajući na to da je Ceca najviše plaćena.

Ceca pobesnela i urlala na kolege

Podsetimo, Svetlana Ceca Ražnatović pobesnela je i urlala na kolege u žiriju nakon nerešenog rezultata u duelu Tihomira Dukića i Bubija Ademova, ocenivši da je „skandalozno” što takmičari ne prolaze direktno dalje, pa je posle haosa u studiju produkcija ipak odlučila da obojicu pusti u naredni krug.

Iako su ostali članovi žirija smatrali da su obojica takmičara, uprkos sitnim greškama, bila sjajna i zaslužila prolazak, Bubijeva mentorka Svetlana Ceca Ražnatović bila je vidno besna zbog rezultata. Svoje nezadovoljstvo je izrazila urlajući na kolege: „Ma ovo je skandalozno da ovi ljudi ne idu direktno dalje! Sram vas bilo! Izvrnuli su ovaj studio!”