Boki 13 progovorio je o saradnji sa Anom Nikolić sa kojom je kako kaže snimio spot u klinci, to kakva je ona kao cimer s obzirom na to da žive u hotelu i otkrio da li je zaljubljen i da li prašta u ljubavi.

Boki 13 već neko vreme živi na relaciji Beograd- Skoplje, a kada je u našem gradu, on je smešten u jednom skupocenom hotelu u kojem je sada trenutno živi i Ana Nikolić.

-Ja sam na putovao sve vreme Skoplje- Beograd, al' sam evo sada ovde više u hotelu. Zato sam cimer sa Anom Nikolić.

Kako kako izgleda to kada si cimer sa Anom Nikolić?

-Ludački. Ozbiljno ludački.

Kažu neki njeni saradnici da je teško sarađivati sa njom. Kakvo je tvoje iskustvo?

-Nemam ja to iskustvo. Ja sam sa Anom drug pre svega, pa onda saradnik i kolega i sve ostalo. Ja se ne kajem.

Kada si sa Anom razgovarao o spektaklu koji te čeka 12. decembra u Areni, šta ti je rekla. Da li si dobio podršku i od ostalih kolega?

-Pa realno sam dobio podršku maksimalno od svih ovih mojih kolega koje sam naveo. A što se tiče sa ovima sa kojima ne komuniciram pravo da ti kažem i ne tražim i ne treba mi njihova podrška. Ja se nadam da će to biti stvarno jedan spektakl i ja ću dati 100% sebe da budem to.

O neprijateljima

Šta neko mora da uradi da ne komunicira sa njim?

- Nemam pojma. Nisam ja bre toliko komplikovan. Možda sam negde hajde tako da kažem da imam taj gard. Ne dozvoljavam zbog sve ovo u životu šta mi se dogodilo. Ja ne volim fejk ljude. To je to je to je najbitnije.

Bio si ovde aktulean, a onda je došlo do tvog povlačenja pre cele tvoje situacije sa zatvorom. Zbog čega je tad došlo do povlačenja?

-Smučilo mi se iz privatni razlog. Bilo neko razočarenje. Doći će vreme kada ću ja da pričam šta se desilo 2012. nakon izlaska mog albuma. Ja sam prekinuo turneju i vratio sam se u Skoplje. Pa onda sam bio malo u nekoj ilegaliji. Onda sam krenuo da radim. Radim sam i projekte koji nisu bili vezani za šou- biznis.

Kakav si ti u ljubavi? Da li si praštaš?

-Generalno je prag moje tolerancije sada negde na minimumu posle svega. Sada ne bih oprostio. Praštao sam i uvek kad sam praštao sam se uvek za*bao što sam praštao. Izvinite na ovu reč ali je tako.

Da li si sada ti Boki onaj koji savetuje sve svoje prijatelje kada imaju ljubavne probleme?

-Pa ja negde sam naučio i da ne sa savetujem previše zbog toga što ovi koji daju savet na kraju ispadnu krivi.

Imaš saradnju sa Žan Pol Gotijem. Kako je došlo do te saradnje?

-Moj tim, moji saradnici, drugari, prijatelji s kojima zajedno smišljamo sve ove modne kombinacije smo došli na tu ideju. Mi smo razmišljali ko da radi. Imao sam neki kostim Žan Pol Gotijea i onda smo stupili u kontakt s njim.

O svojoj mami

Šta je rekla mama. Znam da si jako vezan za nju. Rekao si mi da si prvih sedam meseci kada si bio u zatvoru da si s njom komunicirao samo preko psima.

-Moja majka je realno pravi moj oslonac, najbolji drugar, najbolji prijatelj. Čovek koji me razume, podržava. Naravno da je srećna i ponosna. I naravno da se raduje zbog mene.

