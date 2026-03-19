Voditelj Žika Jakšić otvorio je dušu o teškoj godini koja je iza njega, a u kojoj je doživeo moždani udar.

Žika je istakao da mu je zdravstveni problem došao kao opomena da počne da vodi računa o sebi.

- Pre sedam dana sam se, konačno, odrekao cigareta. Neko vreme im se sigurno neću vraćati. Kad sam izašao iz bolnice, dve dotadašnje kutije sam sveo na jednu, a sada će se konačno moja pluća odmoriti od duvana. Drugačije je i to što dosta vremena provodim kod kuće, razmišljajući. Svestan sam da je počela nova faza mog života, mirnija, staloženija… Bezglavo sam jurcao, a u takvim okolnostima se mnogo vremena baci. Sada se trudim, koliko god je moguće, da vreme trošim sa svrhom, pa čak i ako ceo dan ne radim ništa. Plandujem, ali zato što sam to planirao - priča Jakšić.

"Dešava mi se da izgubim misao"

On je otkrio sa čime se bori nakon zdravstvenih problema.

- Dešava mi se da izgubim misao ili da ne mogu da pronađem reč. To traje sekundu, a mene uhvati panika. Srećom, dovoljno sam se oporavio da bih mogao normalno da funkcionišem. Možda gledaoci emisije imaju utisak da je sve isto kao pre, ali meni nije - priznao je on i dodao:

- Drugo, fali mi ona ludačka energija koju sam imao. Moguće je da je ona išla uz fazu života koja je ostala iza mene. Sada ću biti mirniji, mudriji… Prija mi na neki način. Kad sam bio pun energije, bio sam zanesen. Energija me je nosila i kroz posao, i kroz privatan život, i kroz druženja s ljudima. Nisam bio svestan realnosti. Sada jesam. S obe noge stojim na zemlji. Drugačije doživljavam svet - priznaje voditelj.

U poslednje vreme Žika Jakšić se vrlo često bavi time "koliko je vremena ostalo", a evo i zašto:

- Pre nisam razmišljao o vremenu, a sada sam svestan da mogu da poživim još pet, deset, dvadeset, pa i da je trideset, proći će te godine. Taj naš peščani sat će da istekne. Na mom satu je ona gornja polovina ovog trenutka manja, a u ovoj donjoj se mnogo toga nakupilo. Trudim se da onu gornju što bolje osmislim, a ovom donjom sam zadovoljan… Bog mi je dao više nego što sam mogao da zamislim dok sam bio dečak. Jedino mi bude žao kad pomislim da je nebrojeno sati, dana, meseci otišlo na bezvezne priče. Da sam ih bolje iskoristio, verovatno bih još više postigao.

Otkad je imao moždani udar, prestao je da pravi velike planove, ali svi koji ga znaju reći će da i dalje radi s ogromnim entuzijazmom.

- Znam da fizički više nisam u punoj kondiciji, niti sam Žika od trideset ili četrdeset godina. S druge strane, osećam nadmoć u psihičkom smislu, jer se nagomilalo iskustvo. Mentalno sam mnogo spremniji i vispreniji nego što sam bio. To je taj novi balans - zaključio je Žika Jakšić.

