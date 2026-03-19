O ulasku Stanije Dobrojević u Elitu 9 se uveliko piše, a verni fanovi ne mogu da dočekaju trenutak kada će poznata starleta zakoračiti u Belu kuću. Stanija je izjavila kako će imati najveći honorar u istoriji rijaliti programa, međutim svi se pitaju koja će to vrtoglava cifra biti, obzirom da su se ranije učesnici hvalili astronomskim sumama.

Naime, Kristijan Golubović je više puta ulazio u rijaliti "Zadruga", a tokom učešća u šestoj sezoni otkrio ono što mu je bilo strogo zabranjeno ugovorom sa televizijom Pink.

Dok se svađao sa Tiktokerom Necom, Kristijan je otkrio koliki mu je honorar za učešće u rijalitiju.

- Ja sam ovde došao, jer sam dobio honorar od 500.000, a ko si ti? - hvalio se Kristijan tada.

- Mislim da ljudi ne treba da se vrednuju na osnovu honorara koji su dobili. Bitan je moral koji stoji iza njih, a ti ih nemaš - istakao je Neca.

Maja Marinković u vrhu liste

Maja Marinković je navodno tokom jedne od sezona dogovorila da na nedeljnom nivou zarađuje 5.000 evra

Za razliku od njega Maja Marinković je navodno tokom jedne od sezona dogovorila da na nedeljnom nivou zarađuje 5.000 evra, ali i da jednom nedeljno u Zadrugu dolazi njen frizer.

- Maja je dugo razmišljala da li da napravi pauzu u rijaliti karijeri ili da se od septembra ponovo pojavi na imanju u Šimanovcima. Svesna je da gledaoci vole da je vide na malim ekranima, pa je rešila to i dobro da naplati. Ona je tražila od produkcije da dobija 5.000 evra na nedeljnom nivou i oni su pristali na ovu cifru. Kako uvek voli da bude doterana i sređena, postigla je dogovor i da njen prijatelj i frizer svake nedelje ulazi na imanje i sređuje joj frizuru, a da zajedno sa njim dođe i manikirka koja će voditi računa o njenim noktima - pričao je tada izvor blizak Marinkovićevoj za portal Srbija Danas.

Stanija o ulasku u Elitu 9 i susretu sa Asminom

Starleta Stanija Dobrojević sletela je danas na aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu, a pred našim kamerama govorila je o ulasku u Elitu 9, susretu sa Asminom Durdžićem i honoraru.

- Mi smo u pregovorima, ako se lepo dogovorimo biće interesantno. To traje duže, u septembru sam rekla ne. Sad sam rekla da. Ovu priču sam napravila ja, vreme je da stavim tačku na to. Definitivno novac nije cilj mog ulaska, to nikada. Nikad u rijaliti nisam ulazila zbog toga. Ovo sada imam svoj motiv, novac dolazi. Sigurno da će honorar biti najveći u istoriji rijalitija, ali ulazim na kratko. I da ostanem do kraja, opet je kratko. Nikoga ja tamo neću rušiti, to će ko zna koliko još da traje.

- Ni sa kim se neću pozdraviti, ulazim za sebe, svi će se pokazati tamo. Što se Maje tiče, ona mi nije bila drugarica. Pokazala je ko je i šta je i gde joj je mesto. Bar da ju je Asmin osvojio, ali nije. Možda me žacne sujeta, ali sam ja nastavila dalje. Ceo naš odnos je bio kompleksan od samog starta. Ja sam samo želela da se posveti meni, ali to je sada završena priča. Ja ne znam da li on ume da voli. Izgleda kao da je on mene precrtao, videćemo - rekla je ona, pa nastavila:

- Mnogo ja mogu da trpim, jako teško presečem, imam veliku granicu, ali takva sam. Kad precrtam to je kraj. Verenički prsten sam zadržala, lep je i jako skup. Nisam ga puno nosila, više volim da ga gledam.

kurir / blic

