Vladan Savić, frontmen grupe "Magla bend" večeras ima drugi koncert u Sava centru, a pred veliki nastup pojavili su se problemi.

Naime, grupa ljudi htela da je uđe na koncert "Magla benda" sa starim akreditacijama i pod izgovorom da ih je Vlada pustio. Prevaranti su sprečeni u svom planu.

- Imamo nove akreditacije, potpuno novog dizajna. Čuo sam da su neki pokušali da uđu sa starim akreditacijama, pozivajući se čak i na mene. Ne znam ko je to u pitanju. Ako neko ima baš veliku želju neka neko okrene naš tim da dobije akreditaciju, ali ne mora baš na taj način, sa nekim lažima, kao "Vlada, mi je rekao da vas pozovem" - rekao je i dodala:

- Nisam imao neprijatne situacije od strane fanova, zadovoljstvo mi je ako mogu nekoga da usrećim.

"Moja žena ne voli da se eksponira"

Vladina supruga se drži dalje od očiju javnosti, međutim, uvek je tu da ga podrži.

- Supruga ne želi da se pojavljuje javno i naravno došla je da isprati svog supruga, da ga podrži. Naša zajednička želja je da nje nema u javnosti. Ćerka će biti večeras u publici, moja princeza, anđeo u beloj haljini. Stiže moja supruga, moja porodica, moji roditelji, moja snajka.

Pevač je imao nesuglasice sa Vuksom iz Lexington benda i to zbog devojke. On je otkrio i koji je bio koren problema.

- Desilo se u nekom momentu da smo u različitom periodu imali istu devojku. To je potpuno prirodna stvar. Ja kolege iz Lexington benda volim i poštujem - rekao je Vlada za "Blic".

