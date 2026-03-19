Pevačica Višnja Petrović večeras će biti specijalan gost na koncertu Magla benda. Ona je pred sam početak govorila o svaži koleginica Aleksandre Mladenović i Džejle Ramović, a onda se dotakla i Tonija Cetinskog.

"Radi trema večeras, velika mi je čast i odgvovornost je velika" - rekla je Višnja Petrović, na samom početku, pa nastavila:

"Sa obe sam jako dobra i ja sam ih lično obe razumela šta je koja htela da kaže. Došlo je do nesporazuma. Sa Aleksandrom se slažem da kada živiš u Beogradu, jako je teško da nešto sakriješ, a mislim da je Džejla mislila na momenat kačenja slika javno sa svojim partnerom. Aleksandra je temperamentna, pa je to mnogima zvučalo kako ne treba. Ona je rekla svoje mišljenje i može da deluje onako kako nije. Džejla je imala strpljenja i želela je da objasni šta misli" - rekla je pevačica, pa iznela svoj stav:

"Stava sam da ne kačim slike sa partnerom, iako bih mnogo to volela. I ja volim da pokažem da sam voljena i da ja volim, ali kada su mreže u pitanju to može da ode u smeru u kojem ja ne želim da to ide. Dokle god je nešto samo tvoje, mislim da to ima lepu suštinu. Naučila sam da se nosim sa time da me ne razumeju svi. Mnogo puta znam da budem sarkastična i ironična, postoje ljudi koji kapiraju moj način humora, a neki ne. Nemam potrebu da uvredim bilo koga. Postoji veliko poštovanje između mene i mojih kolega, nisam zamerljiva" - rekla je pevačica, pa prokomentarisala pevača Tonija Cetinskog, koji je nedavno otkazao koncert u Spensu u Novom Sadu pod sramnim navodima kako je to mesto nekada bilo logor.

"Sram ga bilo, zato što njega ovde publika jako voli, poštuje i ceni" - bila je oštra pevačica, a detaljinije pogledajte u videu koji se nalazi u okviru teksta.

"Bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem, znala sam da ima ženu, nisam ja budala"

Podsetimo, Višnja je šokirala priznanjem da je bila u vezi sa muškarcem za kojeg je znala da je oženjen.

- Bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem. Znala sam da ima ženu, nisam ja budala. Ja ne pravim probleme, bila je to burna veza. Znala sam da je zauzet, ali to me više ne zanima. Htela sam zabavu, ali zabava se pretvorila u ljubav. Svi morališu, ja volim sve da probam, sem droge, jer nisam poročna - iskreno je priznala Višnja tokom svog boravka u rijalitiju "Zadruga".

kurir / blic

