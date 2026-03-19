Večeras je Milica Pavlović prisustvovala koncertu Magla benda. Pojavila se raspoložena i nasmejana, a u jednom trenutku otkrila je zanimljiv detalj o koleginici Milici Todorović, iako se odmah ugrizla za jezik. Osim toga, pevačica je komentarisala i Tonija Cetinskog.

"Provodim se fenomenalno, veliki sam ljubitelj Magla benda i ovde sam da uživam uz mnogobrojne hitove" - rekla je Milica Pavlović, pa pa prokomentarisala pevača Tonija Cetinskog, koji je nedavno otkazao koncert u Spensu u Novom Sadu pod sramnim navodima kako je to mesto nekada bilo logor.

"Neko sam ko jako voli pesme Tonija Cetinskog, ne znam šta da vam kažem na tu temu, ne zato što želim da kalkulišem. Sve mi je nejasno, maglovito, rubrika "za nepoverovati" - rekla je Milica, pa prokomentarisala svoju koleginicu Milicu Todorović, koja se nedavno porodila i na svet donela sina Bogdana:

"Nismo se čule u skorije vreme, ali pošto smo u istom menadžmentu, ja stalno pitam za nju. Svi dobijamo informacije da je super, ostvarila se u ulozi majke, to je velika sreća i radost" - rekla je pevačica, pa slućajno otkrila u kom delu Beograda živi Todorovićka, pa kroz osmeh dodala držeći se za glavu:

"Neće mi Milica zameriti valjda" - rekla je Milica Pavlović.

Podsetimo, nakon što se porodila, Milica se našla u centru skandala kada je u javnost izašla LJ.M - supruga muškarca sa kojim je pevačica dobila sina. Tim povodom se pevačica oglasila samo jednom, iz porodilišta.

- Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bežim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna.Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka - navela je ona između ostalog u svom saopštenju.

