Poznati voditelj i autor emisije "Nikad nije kasno", Žika Jakšić, pre izvesnog vremena započeo je izgradnju raskošne kuće, a nedavno je i zvanično prešao da živi u nju. On je rešio da sebi obezbedi nekretninu na Bežanijskoj kosi u potpunosti prilagođenu sopstvenom ukusu.

Na ovaj način, Jakšić se približio brojnim kolegama, poput Lepe Brene i Ace Pejovića, koji takođe stanuju u ovom luksuznom delu grada. O detaljima njegove nove oaze mira oglasio se jednom prilikom i dobro obavešteni neimenovani sagovornik:

"Žika je odlučio da sagradi vilu koja će imati nekoliko soba, ali i bazen ispred kuće koji će se nalaziti u dvorištu. U dogovoru sa prijateljima koji su mu savetima oko gradnje pomogli, Žika je na samom kraju ulice odlučio da svije gnezdo. Prva komšinica mu je bivša supruga Ace Lukasa Sonja Vuksanović, koja je uvek važila za fatalnu ženu, i inače je odlična prijateljica Žikine bivše žene Dajane Paunović - pričao je ranije izvor.

Iako obično čuva svoju privatnost od očiju javnosti, voditelj je povremeno svojim obožavaocima na društvenim mrežama pružio uvid u svoj novi dom, deleći kadrove na kojima se opušta uz noćno kupanje u potpuno završenom bazenu.

Pre toga, fanovi su mogli da primete samo detalje raskošne dnevne sobe: prostranu garnituru od kože, vredna umetnička dela,, ali i papreno skupu kuhinju čija je vrednost jednaka ceni jednog manjeg stana.

Bivšoj ostavio stan na Bežanijskoj kosi

Podsetimo, Žika Jakšić je kao galantan muškarac svojoj nekadašnjoj ženi Dajani nakon razvoda ostavio porodični dom na Bežanijskoj kosi, u kojem ona danas živi sa njihovim sinom Dušanom.

Žiki je ovaj kraj očigledno prirastao srcu, te zbog dobre lokacije, privatnosti i brojnih komšija koji su mu i privatno veliki prijatelji odličio je da se opet skući u ovom kraju.