Ivan Kurtić bio je večeras gost na koncertu Magla benda. Pevač je priznao da se jako iznenadio kada je dobio poziv.

"Velika mi je čast biti gost, volim privatno da ih slušam. Meni je svejedno da li je veselje ili ovde, jer volim da pevam. Možda ja nekada održim bar jedan koncert u Sava Centru", rekao je pevač, pa progovorio o bakšišu:

"Nije sve u bakšišu. Kada ih pogodi pesma, tu svi daju, bitno je samo da pesma pogodi. To su balade, ljubavne pesme, namenske, tu se ljudi najviđe pronađu. Bakšiš koji uzimamo dok pevamo, ne idem nama, svi imamo svoju cenu, fiksirani smo. Muzičari su najgalantiji, jer osećaju", rekao je Ivan Kurtić.

Nagledao se svega

Kao pevač koji je pevao na brojnim svadbama na kojima su bili ugovoreni brakovi, dosta mu je tužne dece čiji su roditelji sve dogovorili unapred.

"Često sam pevao na svadbama gde si bili ugovoreni brakovi, pretežno mladih Roma. Mnogo je više bilo tužne i nesrećne dece, koja se ništa nisu pitala oko tih brakova, jer su roditelji to ranije ugovorili. Knedla vam bude u grlu kada gledate njihovu tugu u momentu kada bi trebalo da budu najsrećniji na svetu. Dešavalo se da izbiju i skandali na veselju kad se ispostavi da mlada, na primer, nije nevina. Otkazuje se svadba. Bude koškanja među rodbinom, svađe, nekad se desi i tuča. Moja pesma 'Bela' je mali doprinos i podstrek svim tim ljudima da je ljubav nešto najlepše i da je treba birati, jer je za ceo život. Vreme ugovorenih brakova i tome slično je davno prošlo vreme, ili bi bar tako trebalo da bude. Ako svojom pesmom, koju je maestralno uradio Goran Ratković Rale budem uspeo bar malo da doprinesem celoj toj priči, biću najsrećniji čovek", izjavio je Ivan Kurtić.