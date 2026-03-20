Pevačica Aleksandra Mladenović progovorila je o svojim emotivnim iskustvima i razočaranjima koja su obeležila njen ljubavni život. Mladenovićka, koja je nedavno bila u centru dešavanja zbog sukoba sa Džejlom Ramović, kaže da se kroz sve veze trudila se da ostane dosledna sebi i svojim principima.

- Najbitnije mi je da je moj obraz uvek bio čist i da ja nikad nikog nisam lagala ili varala. Ja sam uvek bila ta koja je bila prevarena, lagana i koju su ljudi lagali i varali - rekla je pevačica i dodala da se bivši partneri često kaju.

- Posle svi hoće nazad kad shvate da sam ja uvek ispravna, ali kod mene nema nazad. Ja kad negde stavim tačku, tu više ne postoji povratak. Dam milion šansi, ali kad se to prokocka - doviđenja - jasna je bila Aleksandra.

U emisiji "Amidži šou" gostovala je folk pevačica Aleksandra Mladenović, koja je nevoljno govorila o svom privatnom životu.

Ona je otkrila i da se u pojedinim vezama suočavala sa neprijatnim situacijama, posebno kada je reč o finansijama.

- Nikad nisam izdržavala partnere, sami su uzimali i krali. Dešavalo se da uzimaju novac sa komode ili da u restoranu kažu: "Nemam, plati". Par puta nije problem, ali posle vidiš da si tu da nekome plaćaš ručkove i večere - iskrena je bila pevačica.

Kako kaže, iza takvih odnosa često se krije interes, a ne iskrena emocija.

- Poenta je da oni gledaju interes i sve posmatraju kao paket - šta su dobili uz mene. To nema veze sa pravom ljubavlju - zaključila je Aleksandra.