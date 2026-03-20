"ZALJUBLJEN SAM U TEBE...." Sonja Vuksanović napravila gala žurku za 50. rođendan, a bivši muž joj pevao dok je duvala svećiće - LUKAS GLAVNI GOST
Sonja Vuksanović proslavila je 50. rođendana u jednom beogradskom restoranu. Na proslavi su bili njeni najbliži prijatelji, a među pozvanima se našao i njen bivši muž Aca Lukas.
Dok je njegova bivša žena duvala svećice na torti, folker joj je pevao pesmu Predraga Živkovića Tozovca "Oči jedne žene". Na proslavi je bila i pevačica Sandra Afrika koja je sedela tik do Lukasa. Osim ove pesme, on je Sonji otpevao i pesmu Sinana Sakića - "Zaljubljen u tebe" a nema sumnje da su se svi baš dobro proveli.
Na rođendanu su, takođe, bile voditeljke Bojana Lazić i Milena Videnović.
Sonja bila u braku sa Lukasom i Šašićem
Inače, Sonja Vuksanović je pre Ace Lukasa bila u braku sa Željkom Šašićem sa kojim ima ćerku Sofiju. Sonja se za Željka udala sa samo 18 godina, a razvod je bio buran i propraćen skandalima.
Željko je javno govorio o izdaji Sonje i Ace Lukasa, a čak je i sa ćerkom Sofijom jedno vreme bio u lošim odnosima, te je ona na mrežama obrisala njegovo prezime i uzela očuhovo Vuksanović.
Sonja prodala luksuznu kuću na Bežanijskoj kosi
Kako je Kurir svojevremeno pisao, ona je od ovoga zaradila 750.000 evra i taj novac je uložila u kupovinu dva stana na Novom Beogradu. Nekadašnja kuća Vuksanovića važi za jednu od najluksuznijih u tom delu grada. Nekretnina je na dva nivoa i ima 200 kvadrata, a u dvorištu se nalazi bazen.
- Nakon razvoda od Ace, Sonja je nekoliko godina živela s ćerkama u toj kući, ali, kao što je poznato, nekretnina s dvorištem zahteva mnogo vremena za održavanje i dosta ulaganja, pa je to bio jedan od razloga zašto je odlučila da je proda. Kupio ju je jedan estradni menadžer. Od dobijenog novca, Sonja je mogla da priušti dva stana - kaže izvor.