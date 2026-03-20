Sonja Vuksanović proslavila je 50. rođendana u jednom beogradskom restoranu. Na proslavi su bili njeni najbliži prijatelji, a među pozvanima se našao i njen bivši muž Aca Lukas.

Dok je njegova bivša žena duvala svećice na torti, folker joj je pevao pesmu Predraga Živkovića Tozovca "Oči jedne žene". Na proslavi je bila i pevačica Sandra Afrika koja je sedela tik do Lukasa. Osim ove pesme, on je Sonji otpevao i pesmu Sinana Sakića - "Zaljubljen u tebe" a nema sumnje da su se svi baš dobro proveli.

Na rođendanu su, takođe, bile voditeljke Bojana Lazić i Milena Videnović.

Sonja bila u braku sa Lukasom i Šašićem

Inače, Sonja Vuksanović je pre Ace Lukasa bila u braku sa Željkom Šašićem sa kojim ima ćerku Sofiju. Sonja se za Željka udala sa samo 18 godina, a razvod je bio buran i propraćen skandalima.

Željko je javno govorio o izdaji Sonje i Ace Lukasa, a čak je i sa ćerkom Sofijom jedno vreme bio u lošim odnosima, te je ona na mrežama obrisala njegovo prezime i uzela očuhovo Vuksanović.

Sonja prodala luksuznu kuću na Bežanijskoj kosi

Kako je Kurir svojevremeno pisao, ona je od ovoga zaradila 750.000 evra i taj novac je uložila u kupovinu dva stana na Novom Beogradu. Nekadašnja kuća Vuksanovića važi za jednu od najluksuznijih u tom delu grada. Nekretnina je na dva nivoa i ima 200 kvadrata, a u dvorištu se nalazi bazen.

