SUZA USRED PARIZA! Marijana Katić slomljena emocijama na snimanju: “U svom sam gradu, nisam mogla da se suzdržim!”
Popularna pevačica Marijana Katić trenutno boravi u Parizu, gde radi na novom projektu koji već sada izaziva veliku pažnju.
Kako saznajemo, Marijana je snimila kaver jedne legendarne pesme, ali o kojoj numeri je reč još uvek ne želi da govori. Spot je sniman upravo u Parizu, gradu u kojem živi deo njene porodice, što je celoj priči dalo posebnu emociju.
Tokom snimanja dogodile su se i veoma emotivne scene, a u jednoj od njih pevačica je zaista pustila suzu.
„Pesma je veoma emotivna, još ne smem da otkrivam o kojoj numeri je reč. U pitanju je pesma jedne velike muzičke veličine.
Reči su me toliko dirnule da sam za scenu u kojoj je planirano da pustim suzu to uradila bez veštačkih suza. U svom sam gradu i zbog toga je emocija zaista jaka“, rekla je Mariyana.
Pevačica je otvoreno govorila i o svom poreklu, koje sa ponosom ističe.
„Mama mi je Romkinja, tata nije, pola-pola sam i ponosna sam na to. Na veseljima imam duplu publiku. Ljudi su me nekada osuđivali zbog porekla, ali mene to nikada nije doticalo. Ili me prihvatiš ili ne“, poručila je ona.
Publiku uskoro očekuje emotivan i iskren projekat koji će, sudeći po svemu, ostaviti snažan utisak.