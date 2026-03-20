Popularna pevačica Marijana Katić trenutno boravi u Parizu, gde radi na novom projektu koji već sada izaziva veliku pažnju.

Marijana Katić

Kako saznajemo, Marijana je snimila kaver jedne legendarne pesme, ali o kojoj numeri je reč još uvek ne želi da govori. Spot je sniman upravo u Parizu, gradu u kojem živi deo njene porodice, što je celoj priči dalo posebnu emociju.

Tokom snimanja dogodile su se i veoma emotivne scene, a u jednoj od njih pevačica je zaista pustila suzu.

„Pesma je veoma emotivna, još ne smem da otkrivam o kojoj numeri je reč. U pitanju je pesma jedne velike muzičke veličine.

Reči su me toliko dirnule da sam za scenu u kojoj je planirano da pustim suzu to uradila bez veštačkih suza. U svom sam gradu i zbog toga je emocija zaista jaka“, rekla je Mariyana.

Pevačica je otvoreno govorila i o svom poreklu, koje sa ponosom ističe.

