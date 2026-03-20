Aleksandra Mladenović danima je u žiži javnosti zbog sukoba sa koleginicom Džejlom Ramović u emisiji Amidži šou u kojoj su zajedno gostovale.

Nakon gostovanja društvene mreže su se usijale, a loši komentari su pljuštali zbog ponašanja Aleksandre.

Lapsus poslao viralan

Samo nekoliko dana kasnije, kada su se strasti smirile, Mladenovićeva je rekla da je u pitanju nesporazum i da Džejlu mnogo voli i da njeni roditelji teško podnose napade i osude na društvenim mrežama.

Mladenovićeva je danima u medijima objašnjavala da nije imala loše namere, te je izjava na televiziji K1 postala viralna zbog lapsusa koji je napravila prilikom izlaganja.

- Ranije, to se već stalno neguje, s godinama, ta neka vrsta AMONIZITETA. Ne znam šta je to bilo, bilo je šta je bilo, idemo dalje, Treba da se širi muzika i ljubav... - govorila je Aleksandra.

Pevačica je napravila grešku u izgovaranju, jer se pravilno kaže animozitet.

"Ništa ne zameram Aleksandri"

Džejla je nekoliko dana kasnije govorila o nemilom događaju iz emisije, te se zahvalila publici na podršci i izjavila da ništa ne zamera koleginici.

- Ništa nisam zamerila Aleksandri i nisam se čula s njom. Nismo se uopšte čule. Primetila sam da se pisalo svašta, ali mi je drago da su ljudi shvatili šta sam ja zapravo rekla - rekla je Džejla pa dodala:

- Što se mene tiče, sve najlepše. Ja sam došla, lepo se pozdravila. Aleksandru stvarno volim i poštujem. Mi smo se zapravo takmičile zajedno. Imala sam 12 godina kada smo bile zajedno u istoj sezoni Zvezda Granda, ja nju znam jako mnogo. Ni na koga nisam mislila konkretno. To je rečeno generealno, ne odnosi se na javne ličnosti ni na širu publiku. To je generalno, što želiš da sačuvaš za sebe, ne objavljuješ, bar je u mom slučaju tako, a drugi neka rade kako žele - rekla je Džejla.

Aleksandra o Džejli

Pevačica je nedavno otkrila kako njeni roditelji reaguju na komentare i osudu javnosti nakon emisije.

- Meni to nije ništa strašno toliko koliko je mojim roditeljima koji sad prolaze kroz agoniju. Totalno je bezveze ispala situacija zbog jedne reči koja je trebalo da zvuči drugačije. Ispalo je da nekoga mrzim, a uopšte nije takva situacija. Ja Džejlu mnogo volim, ona je meni dolazila na nastupe,kao i ja na njene, tako da nema potrebe da se pravi takva pompa oko svega - izjavila je Aleksandra i dodala:

- Što se tih komentara tiče koje mi ljudi pišu, ako su srećni što su mene izvređali, ja im želim svu sreću. Što se tiče tog guranja, ja sam samo namestila devojku i okretala je da se namesti lepo da joj nacrtam sve u igrici. Nismo se čule jer sam ja posle otišla na put, imala sam milion obaveza - rekla je Aleksandra.