Ana Radulović nakon 11 godina braka razvela se od Mirčeta Radulovića, a nakon svega ostali su u prijateljskim odnosima.

Voditeljka se prisetila početka ljubavi i progovorila o kraju koji ni malo nije bio lak.

Trudnoća tokom studenskih dana

Radulovićeva je otkrila da je zatrudnela u studenskim danima.

- Ja sam diplomirani ekonomista na privatnom fakultetu i volim to da naglasim. Jer mnogi kriju da li je u pitanju državni ili privatni fakultet, ja nemam šta da krijem. Dva ispita su mi ostala do kraja kada sam zatrudnela i svi su mi rekli da idem tako na ispite, da će mi možda progledati kroz prste, ali ja sam otišla da sve završim kada sam se porodila - otkrila je Ana.

Foto: ATAIMAGES

Ana Radulović nakon dve godine govorila je o razvodu i teškim danima.

- Mirčetov brat je držao kafanu, tu smo se upoznali, viđali i tako je sve počelo. Razveli smo se pre oko dve godine. Hvala Bogu nisam imala neke velike probleme u životu da mogu da kažem da postoji nešto gore od razvoda, a postoji sigurno - rekla je Ana na TV Adria i dodala:

"Bilo je potrebno da oboje nađemo sreću"

- Meni je jako teško palo, rastura se porodica, preteška je sama pomisao da detetu objasniš da nećemo biti više na okupu. S ove tačke gledišta, shvatam koliko ne treba da se stresiramo i nerviramo. Ne valja ostajati u braku po svaku cenu, jer na prvom mestu nismo dobri sebi, a i pogrešno učimo decu. Mislila sam da je potrebno da oboje nađemo svoju sreću. Seli smo normalno da pričamo, zajedno smo bili svesni toga. Sad vidim da je srećan, radostan i to kad vidim puno mi je srce. Mislim da od žene najviše zavisi kako će razvod da izgleda, možda će mi neko nešto zamerati, ali ja ću reći svoje mišljenje. Ne bih sebe da hvalim, ali radila sam na tome da od starta imamo dobar odnos nakon razvoda - govorila je voditeljka.