Slušaj vest

Diva Marija Perković, najstarija ćerka hrvatskog estremiste i pevača ustaških pesama koje veličaju ubijanje Srba Marka Perkovića Tompson, dobrovoljno se prijavila u hrvatski vojsku i dala zakletvu.

Na zakletvi su joj prisustvovali otac Marko i majka Sandra Perković, koja je u ruci držala tašnu "Louis Vuitton" od oko 3.500 dolara. 

Diva dobrovoljac

Naime, pre deset dana, 9. marta, počeo je novi ciklus obaveznog vojnog roka u Hrvatskoj, u okviru kog je 800 regruta započelo dvomesečno osnovno vojno osposobljavanje.

Diva Marija Perković Foto: Instagram

Obuka se sprovodi u kasarnama u Kninu, Požegi i Slunju, a najveći broj regruta, njih 400, nalazi se u Požegi, koja već godinama ima ključnu ulogu u sistemu vojne obuke. U preostale dve kasarne raspoređeno je po 200 regruta. Od ukupno 800 regruta, 446 se prijavilo dobrovoljno, među kojima su i 82 žene, a među tim ženama je i Diva Marija Perković.

Premijera u nekadašnjem ozloglašenom logoru Lora

Podsetimo, Diva Marija Perković je krajem prošlog meseca imala glumački debi u Domu Hrvatske vojske u Lori, održana je premijera istorijsko-biografskog filma „Diva“, u kojem je Tompsonova ćerka odigrala ulogu pastirice.

Naglasimo, Lora je bio koncentracioni logor u Splitu, u kome su mučeni i ubijani Srbi i Crnogorci tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Postojao je od 1992 do 1997. godine.

Foto: Printscreen Tvbn.com

O svim dešavanjima u Logoru Lora bio je upoznat ceo državni i vojni vrh Republike Hrvatske. Kroz logor je prošlo 1.005 registrovanih zatvorenika, koji su prošli stravičnu psiho-fizičku torturu. Ovaj logor je osnovan na mestu nekadašnje ratne luke Jugoslovenske narodne armije. Nakon odlaska JNA iz ratne luke Lora, pripadnici Vojne policije hrvatske vojske preuzimaju Loru. Prema svedočenjima preživelih logoraša, Lora je smatran za jedan od najužasnijih logora na prostoru bivše Jugoslavije tokom ratova. 

Tompson ima petoro dece

Diva Marija Perković najstarija je ćerka hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona i njegove supruge Sandre Perković. U novembru 2024. proslavila je 18. rođendan. Iako se retko pojavljuje u javnosti, poznato je da je Diva Marija bliska sa ocem, koji je u intervjuima isticao njenu posebnu ulogu u porodici. Pored Dive Marija, par ima ćerke Katarinu i Cvitu, i dvojicu sinova Šimuna Petara i Antu Mihaela.

