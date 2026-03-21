Ana Radulović nakon razvoda od Mirčeta Radulovića rešila je da renovira dom u kom je nastavila život nakon kraha ljubavi.

Tri meseca je sređivala svoju oazu mira, a nedavno je ponosno otvorila vrata svog doma i pokazala kako je sredila dupleks.

Porodična uspomena krasi dnevnu sobu

U njenom novom domu preovlađuju krem i zlatne boje, ali i njena omiljena ružičasta. Ono što je svima privuklo pažnju jeste zlatni ram u kojem je porodična fotografija sa Mirčetom i sinom nasred dnevne sobe.

Foto: Printscreen/Pink TV

Ana je navela da je kuhinja sledeće što će renovirati u stanu, a da je dosadašnjim prezadovoljna.

Dnevna soba se nalazi u donjem delu stana koji je pun luksuznih detalja, a u gornjem je spavaća soba u kojoj se nalazi ogroman krevet.

Kupatilo je puno parfema i nežnih tonova, a ako je sudeći po fotografijama, voditeljka je vodila računa o svakom detalju.

"Bilo je potrebno da oboje nađemo sreću"

Ana je nedavno progovorila o razvodu i bivšem suprugu Mirčetu Raduloviću.

- Meni je jako teško palo, rastura se porodica, preteška je sama pomisao da detetu objasniš da nećemo biti više na okupu. S ove tačke gledišta, shvatam koliko ne treba da se stresiramo i nerviramo. Ne valja ostajati u braku po svaku cenu, jer na prvom mestu nismo dobri sebi, a i pogrešno učimo decu. Mislila sam da je potrebno da oboje nađemo svoju sreću. Seli smo normalno da pričamo, zajedno smo bili svesni toga. Sad vidim da je srećan, radostan i to kad vidim puno mi je srce. Mislim da od žene najviše zavisi kako će razvod da izgleda, možda će mi neko nešto zamerati, ali ja ću reći svoje mišljenje. Ne bih sebe da hvalim, ali radila sam na tome da od starta imamo dobar odnos nakon razvoda - govorila je voditeljka.

Mirče o odnosima sa Anom

U okej smo odnosima Ana i ja, okej funkcionišemo, pričamo. Istina je da niko ne pita muškarce kako su posle razvoda, samo žene. Ja sam odlično, odlično sam. Malo sam samo prehlađen. Posle razvoda se ne umire, prebrodi se, prođe se. Novi brak? Nikad se ne zna, nikad ne reci nikad. Želim da širim porodicu, neću samo još jedno dete. Ne bih surogat majke, ipak živimo u zemlji Srbiji. Nema istine u povezivanju sa Gogom Gačić, pročitao sam samo nešto "rasturačica brakova"... Ana i ja se nismo rastali zbog treće osobe, već zbog drugih problema. Da bi brak opstao, potrebno je poverenje i ljubav. Kod Ane i mene da li je toga nestalo? Možda postoji i neki treći faktor, neću da pričam detalje. Goga nije ništa pokušavala sa mnom, posećujemo se i na dečjim rođendanima, poštujemo se, volimo se - istakao je Mirče za medije.