Edita Aradinović otkazala je nastup zbog zdravstvenih problema.

Pevačica je na mrežama objasnila u kakvom je trenutno stanju i otkrila da su joj lekari skrenuli pažnju i rekli da treba da miruje zbog trudnoće i bebice.

Edita se oglasila na Instagramu i obavestila svoju publiku da će novi termin biti naknadno objavljen.

- Od srca vam se izvinjavam sto večeras neću biti sa vama na nastupu večeras. Sinoć sam imala ozbiljan spazam pluća i gušenje i lekari su mi zbog trudnoće strogo zabranili putovanje i kretanje dok se stanje ne smiri - napisala je Aradinovićeva i dodala:

- Mnogo mi je žao zbog svih vas koji ste planirali da dođete, kao i zbog organizatora koji su uložili veliki trud, vreme i energiju da ovaj događaj bude poseban. Znam koliko je sve to zahtevalo i zaista sam vam beskrajno zahvalna na razumevanju i podršci. Čim se oporavim i budem u mogućnosti da putujem, obećavam da ćemo nadoknaditi ovo veče i da ću doći da pevamo zajedno onako kako smo planirali. Hvala vam na strpljenju, ljubavi i razumevanju. Šaljem vam puno ljubavi i jedva čekam da se vidimo uskoro.

Edita je nedavno progovorila o trudnoći i otkrila sa ime se suočava.

- Trenutno se osećam sjajno, puna sam energije, volje i želje da radim i nadam se da će tako i ostati. Ponekad ume da bude naporno, jer kilaža varira, pa disanje na štiklama zna da bude zamorno, ali sve to prođe. Primećujem promene i komplimente, ali sebi nisam lepša. Hormoni svašta rade, koža mi se menja svaki dan, kao i apetit. Ipak, nisam opterećena time, puštam prirodu da radi svoje, a ja se pazim koliko je moguće - govorila je Edita i otkrila kako u trudnoći izgleda njena ishrana:

- U početku sam jela sve što mi neće izazvati mučninu. Luk, na primer, nisam jela skoro četiri meseca jer mi nije prijao. Sada, od kada sam ušla u peti mesec, sve je prestalo i stalno imam želju da nadoknadim ono što ranije nisam mogla – pasulj, grašak, luk, kafu… Uglavnom pazim šta jedem pre podne, a posle podne se malo opustim.