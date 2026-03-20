Mladi pevači zajedno sa Sofrom oživeli hit Cuneta i Tozovca (VIDEO)
Pevači Danilo Živković i Zoran Stanković Kiza udružili su snage i snimili duet, odnosno novu verziju čuvene pesme „Zašto, zašto“, koju su u originalu izvodili Cune Gojković i Predrag Živković Tozovac.
Ovaj muzički projekat realizovan je u saradnji sa istaknutim harmonikašem i producentom Aleksandar Sofronijević, koji potpisuje aranžman.
Nova verzija pesme „Zašto, zašto“ donosi spoj tradicionalnog zvuka i modernog pristupa, a dvojac veruje da će publika prepoznati emociju i kvalitet koji su utkali u ovu obradu.
- Pesmu sam prvi put čuo pre 15 godina. Kada sam čuo izvedbu Tozovca i Cuneta pomislio sam da li će se meni nekada u životu pružiti prilika da snimim neku pesmu sa nekim kolegom da makar malo podseća na Tozu i Cuneta. To se naravno nije desilo, ali su se pre 7-8 godina pojavili tako zvani coveri (obrade starih pesama). Pre nego što ću da upoznam Danila Živkovića pitao sam dvojicu kolega da snimimo obradu pesme ‘Zašto, zašto’, ali nije nam se dalo da je snimimo. Na Saboru narodne muzike upoznao sam Danila i pitao sam njega da li bi hteo da je snimimo i on je prihvatio. Jednoglasno smo se opredelili da aranžman radi Aleksandar Sofronijević jer mi je radio i prethodne dve pesme i bio sam veoma zadovoljan. Nadam se da smo uradili pravu stvar i da smo pesmi produžili vek trajanja - rekao je Zoran.
