- Pesmu sam prvi put čuo pre 15 godina. Kada sam čuo izvedbu Tozovca i Cuneta pomislio sam da li će se meni nekada u životu pružiti prilika da snimim neku pesmu sa nekim kolegom da makar malo podseća na Tozu i Cuneta. To se naravno nije desilo, ali su se pre 7-8 godina pojavili tako zvani coveri (obrade starih pesama). Pre nego što ću da upoznam Danila Živkovića pitao sam dvojicu kolega da snimimo obradu pesme ‘Zašto, zašto’, ali nije nam se dalo da je snimimo. Na Saboru narodne muzike upoznao sam Danila i pitao sam njega da li bi hteo da je snimimo i on je prihvatio. Jednoglasno smo se opredelili da aranžman radi Aleksandar Sofronijević jer mi je radio i prethodne dve pesme i bio sam veoma zadovoljan. Nadam se da smo uradili pravu stvar i da smo pesmi produžili vek trajanja - rekao je Zoran.