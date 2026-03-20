Pevačica Marija Šerifović, posle serije fantastičnih koncerata u Centru Sava, na Međunarodni dan sreće objavila je prvi album za decu "Srcike".

„Srcike“ donose šest pažljivo osmišljenih numera, svaka od njih kreirana sa jednim ciljem - da deci od najranijeg uzrasta pruži susret sa kvalitetnom muzikom. Među pesmama se nalaze „Beba“, nežna melodija posvećena prvim trenucima života, „Učimo“, vesela i poučna numera koja ohrabruje radoznalost, kao i „Panda“, šarena i živahna pesma za igru i smeh. Tu su i „Babaroga“, maštovita kompozicija koja pretvara strahove u avanturu, „Uspavanka“, nežna melodija za miran i sladak san, i jedna topla pesma o ljubavi i porodičnoj bliskosti „Srcike“, po kojoj album nosi naziv.

„Na inicijativu mog brata Danijela upustili smo u ovo, za mene potpuno novo, muzičko putovanje. U želji da svom sinu Mariju, ali i svoj drugoj deci, pružim kvalitetnu, a zabavnu domaću muziku, sa mnogo ljubavi i posvećenosti sam poslednjih nekoliko meseci radila na Srcikama. Drago mi je što ovaj projekat započinjemo upravo sa Jungle Baby i Joie, jer delimo iste vrednosti kada je u pitanju svet detinjstva, igre i radosti. Ovo je moj prvi projekat ove vrste i za mene jedan poseban iskorak u svet dečje muzike, koji nosi potpuno novu emociju“, rekla je Marija.

- Posebno sam raspoložena, budući da je danas Međunarodni dan sreće i prvi dan proleća, i mislim da je ovo idealan dan da se ostvari još jedan mali trag u mojoj karijeri i svih pesama koje sam otpevala. Posebno sam ponosna na sve ljude koji su radili na ovoj ploči radili, prvenstveno osobi bez koje ovo apsolutno ne bi moglo da postoji moj brat Danijel, koji je napisao sve melodije i sve tekstove, i ništa manje važan moj prijatelj Dušan Alagić, koji je s puno ljubavi kucao ove aranžmane - rekla je Marija i zahvalila se svima koji su joj pomogli u realizaciji ovog projekta.

