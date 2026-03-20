Lina Božović Marković bila je gošća emisije "1na1" i za Kurir prvi put ikada govorila o svojoj karijeri, privatnom životu i svim usponima i padovima.

Bila je bomba devedesetih i harala dens scenom, a jednom pesmom pomerila je granice i postavila nove standarde. Zbog porodične tragedije povukla se sa scene i posvetila porodici.

Ljubav devedesetih

Lina je za Kurir svojevremeno otkrila kako je izgledala estrada i druženje sa kolegama, ali i da je jedno prijateljstvo bilo toliko posebno, da je postalo kumstvo.

- Svi mi koji smo bili najpopularniji tih godina i danas kada se sretnemo, ništa se nije promenilo. Mislim da je to stvar vaspitanja pre svega i kulture. Bili smo vrlo solidarni, nebitno koliko je ko uložio u to što radi. Bilo je onih koji su konobarisali da bi skupili pare za nove pesme, a bilo je onih koji su došli sa parama kao ja, sve sam imala na tacni. Nisu me tretirali drugačije, ali ni ja njih:

- Najviše sam provodila vreme sa Dr. Iggijem i Tanjom. Tanja i ja smo se skontale na prvu, družile smo se sve intenzivnije i na kraju mi je postala kuma. Takođe Anabela, dosta smo vremena provodile zajedno. Ta neka ženska ekipa, pa sednemo, pa se smejemo, pa ogovaramo mušku ekipu, pa oni uzvrate...

"Uvek smo se voleli"

Lina je u razgovoru sa autorom i voditeljem emisije "1na1" Jovanom Matić Đokić otkrila da su najpoznatiji denseri tog vremena sačuvali svoju ljubav, te su i danas u sjajnim odnosima.

- Ništa se nismo promenili, nikakve okolnosti nisu uticale na nas. Družili smo se, peckali, voleli... Isto tako smo zajedno radili, cirkulisali. Tako i danas kada nastupamo. Uvek podržavamo jedni druge na društvenim mrežama i u medijima, ne zato što smo se tako dogovorili, nego je to kod nas uvek bilo spontano. Uvek smo se voleli, bilo je tu svega, bilo je tu svega, i muvanja, i druženja, i onog odnosa kao brat i sestra. To kod klinaca danas ne primećujem. Nema razmevanja, prihvatanja različitosti, solidarnosti - pričala je Lina i dodala:

"Bili smo jedan organizam"

- Mnogo su okrenuti sebi i okruženju koje njima prija i ne izlaze iz zone komfora. A mi smo sa druge strane jurili iz zone komfora, jurili sa svih strana, valjda smo zato bili prilagodljivi... Nama je motivacija da svima bude dobro, mi smo bili jedan organizam... To se i danas oseća i zato ljudi toliko vole tu muziku i osećaju je i danas - govorila je Lina.