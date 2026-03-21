Za Teu Slavicu u Srbiji malo ko je čuo, ali u Hrvatskoj je njeno ime i te kako poznato. Razlog je jednostavan - ona je unuka jedne od najbogatijih žena na BalkanuZdenke Infeld.

Zdenka je izgradila impresivnu poslovnu imperiju u Austriji i Danskoj, a njena kompanija danas spada među vodeće svetske proizvođače opreme za gudačke instrumente. Ipak, biznis nije njena jedina strast. Vlasnica je i galerije sa čak 14.000 umetničkih dela, među kojima se nalaze radovi velikana poput Pikasa, Gustava Klimta, Salvadora Dalija i Oskara Kokoške, kao i mnogih drugih svetski priznatih umetnika.

Međutim, uprkos bogatstvu i luksuzu, njeni naslednici nisu postali neradnici, naprotiv. Tea Slavica diplomirala je međunarodno poslovanje, a sudeći po objavama na Instagramu, na svoj uspeh je više nego ponosna.

Zanosna Hrvatica bila je i devojka poznatog fudbalera Dinama Bruna Petkovića. Oni su dugo bili "it" par na hrvatskoj sceni, a onda su naprasno raskinuli. Tea je sve njihove fotografije sa društvenih mreža obrisala, ali nastavila je da bude aktivna onlajn, posebno na Instagramu, gde je prati skoro 14.000 ljudi.

Inače, lepotica zelenih očiju koju zovu još i "balkanskom Anđelinom Džoli" zbog neverovatne sličnosti sa slavnom glumicom, pasionirana je zaljubljenica u konje, i ujedno je kontrolorka finansija u porodičnoj firmi.