Pevač i bivši rijaliti učesnik, Savo Perović, otvoreno je podelio priču o svom teškom detinjstvu i borbi za egzistenciju.

Već sa 17 godina zarađivao

U emotivnoj ispovesti, otkrio je kako je od malih nogu radio razne poslove kako bi pomogao porodici i sebi obezbedio osnovne stvari.

- Već sa sedamnaest godina sam uveliko zarađivao. Sam sebi sam platio ekskurziju, kupio prvi mobilni telefon. Znao sam da radim pre podne u fast food-u, a posle podne da idem u školu. Nisu to radili moji vršnjaci, ne.

Uvek je voleo rad

Ja sam se uvek osećao dobro kad radim, to je vaspitanje koje sam poneo iz kuće - rekao je pevač jednom prilikom, pa je nastavio:

- Kasnije sam radio u auto perionici, zatim kao dostavljač, jer je takva situacija bila, borili smo se, gledali smo samo da ne budemo gladni. Nije me bilo sramota, imao sam u životu situacije kada zaista nisam imao novca, ali sam imao i situacije da živim vrlo, vrlo lepo - zaključio je Savo.

Savo Perović o majci

Savo Perović je nedavno govorio o majci Suzani Perović Blondi otkrio da li mu smetaju njene provokativne fotografije i loši komentari na mrežama.

- Moja majka je otvorila profil na sajtu za odrasle i tamo plasira fotografije koje je i inače objavljivala na društvenim mrežama. Shvatila je na vreme da postoje platforme na kojima će neko da plati za to što će ona da objavi i nemam problem s tim, mene to ne ugrožava – izjavio je Savo. Takođe, otkrio je šta mu je najteže padalo kada su u pitanju spekulacije o njegovoj majci:

"Nije mi neprijatno da vidim fotografije svoje majke"

- Nije mi neprijatno da vidim fotografije svoje majke. A pričali su da moja majka radi za pare, to su gluposti. Da je ona radila za pare, ja bih imao barem jedan album sada. – našalio se.

Savo je, iz svoje perspektive, ove priče sada shvatio kao smešne.

- Najgore što sam čuo za svoju majku je da radi za pare, dešavalo se da pročitam to, pre bi me to zabolelo, sada se tome smejem -– zaključio je Perović za Hajp.

