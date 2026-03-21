Nekadašnja manekenka i internacionalno priznato ime u svetu mode Ivana Stanković odlučila je da svoje bogato iskustvo pretoči u konkretan vid podrške mladim modelima koji tek ulaze u industriju. U novoosnovanom edukativnom centru ona danas deli praktična znanja i savete, s ciljem da pomogne budućim manekenkama da se što bolje snađu u zahtevnom i često nedovoljno objašnjenom svetu modne scene.

Individualni pristup

Kako ističe, iako joj je manekenstvo i dalje velika ljubav, trenutno joj je fokus na radu s mladim koleginicama:

- Nisam se vratila manekenstvu, mada bih volela, to je ono što najviše volim da radim. Ipak, sada sam se posvetila edukaciji svih onih koji žele da se bave manekenstvom u inostranstvu, ili se već bave, ali imaju brojna pitanja na koja često ne dobijaju odgovore od svojih agencija zbog obima posla i velikog broja modela - objašnjava Stankovićeva.

Njena edukacija, kako navodi, zasniva se na konkretnim i primenljivim savetima iz prakse:

- Govorim im kako da se ponašaju u agenciji, na kastingu i snimanjima, kako tokom putovanja, ali i kada dele stan s drugim modelima. Takođe, objašnjavam kako da obezbede zdravstveno osiguranje, uplaćuju staž, štede novac, ali i kako da se ponašaju u privatnim situacijama, poput izlazaka. Razbijamo i brojne zablude i predrasude o manekenstvu, naročito kod nas - ističe ona.

Poseban akcenat stavlja na individualni pristup, pa se edukacije održavaju u dva časa, bez grupnih kurseva.

- Časovi su uvek individualni. Ne držim kurseve hoda, niti organizujem fotografisanje za buk, osim ako je to nekome neophodno za prijavu u inostranu agenciju. Važno mi je da radim samo s modelima koji zaista imaju potencijal - naglašava ona.

Cenjena u svetu

Ivana Stanković čuva obraz svoje profesije



Dodaje i da je ideja o pokretanju edukacije nastala spontano, kao odgovor na veliki broj poruka koje dobija putem društvenih mreža:

- Meni je manekenstvo uvek bilo primarno zanimanje, a sve ostalo usputno. U ovaj projekat sam ušla jer su mi se javljali modeli i njihovi roditelji s raznim nedoumicama. Na edukacijama otvoreno razgovaramo o svemu što ih zanima.

Ivana se osvrnula i na percepciju manekenstva u domaćoj javnosti.

Uz prisustvo roditelja

- U Srbiji se mnoge starlete, pa čak i devojke koje se bave najstarijim zanatom, nazivaju manekenkama. Zbog toga u potpunosti razumem zabrinutost pojedinih roditelja - zaključuje ona i napominje da je za maloletne polaznike prisustvo roditelja obavezno, dok je za ostale uvek poželjno.

Podsetimo, Ivana je pre nekoliko godina skrenula veliku pažnju javnosti kada je na društvenim mrežama objavila fotografija kako radi na kiosku, a potom i u pekari. Mnogi su tada pomislili da je promenila profesiju, neki se i začudili jer je Stankovićeva godinama bila model za najveće modne kuće širom sveta. Ispostavilo se da je sve to bio njen eksperiment i da rad u kiosku i u pekari nisu bila njena zanimanja.