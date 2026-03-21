Iako su devedesete odavno prošle, pevač koji nas uvek vrati u to vreme je Ivan Gavrilović . I dalje radi punom parom, a planira da iznenadi svoju publiku novim pesmama. - Krčka se novi album, četiri pesme, ne ceo album. U tome učestvuje Srđan Mobi Dik , koji je i inicijator svega toga. Mnogo vremena provodimo na ovim turnejama, čovek ima antologijske hitove, a pošto smo obojica kreatori, sad smo udružili snage. Fazon će biti naš, ali u ovom vremenu. Skandal oko toga što je Toni Cetinski otkazao koncert u Novom Sadu zbog lažnih navoda da je dvorana Spens devedesetih bila korišćena kao hrvatski logor i dalje potresa javnost. Pitali smo Ivana kako on komentariše tu situaciju.

- Ne znam odakle odjednom ta ideja za Spens. Tamo je bila diskoteka "Paradizo", pa smo stalno tamo išli, ali nikada nije bilo govora o logoru, pogotovo ne u Srbiji. To je potpuno izmišljena priča. Već godinama dolazi ovde, vrlo ga svi vole, ali šta da radiš. Ako je izabrao tako, ne mora da dolazi, sad ćemo mi da pevamo, još bolje. On je sebi odsekao hleb od kog je zarađivao pare i gomilu ljudi koji su voleli njegovu muziku. Posle svega, baš je degutatno, glupavo objašnjenje.

Sve pamti

Gavrilović se prisetio priče iz devedesetih i susreta s hrvatskom grupom E. T. u Nemačkoj:

- Bili smo Knez i ja 1996. godine u Nemačkoj. Ušli smo u radnju za tehno garderobu i kaže meni Knez: "Pogledaj, eno je grupa E. T. tamo." Oni u istoj radnji bili, Vana i ona dvojica što su repovali. Mi im priđemo i krenemo u priču, a oni se uplašili. Ja ih pitam: "Što se plašite?" Kažemo im: "Je l' vi znate da je pesma 'Tek je 12 sati' najpopularnija pesma u Srbiji?" Oni nas gledaju i ne mogu da veruju. Plašili su se nas. Knez viče: "Ovo je Ivan - '200 na sat', ja sam 'Da l' si ikada mene voljela.'" Rekao sam im da se slikamo svi zajedno, a oni se poplašili. Nisu se ni slikali tada s nama. Verovatno su se plašili te politike. Posle mi je Sandi Cenov jednom rekao da su mu rekli tada da su ih napali neki ludi Srbi. Mislili su da smo izmislili priču. A naš menadžer tada bio u fazonu da svi zajedno ugovorimo tezgu - prisetio se zanimljive anegdote Gavrilović.