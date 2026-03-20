Kristijan Golubović pojavio se danas na mestu gde je pronađeno beživotno telo žene u ventilacionom otvoru jedne stambene zgrade na Vračaru. Uporedno Luna Đogani najavljuje emisiju sa Kristinom Spalević sa kojom je Kristijan već danima u sukobu.

Kristina je bila potpuno otvorena i iskrena, te je govorila o svemu što joj je ležalo na duši.

"Tačno je da sam bila zaštićena od svega, ali nisam imala zaštitu od njega", rekla je iskreno.

"Nije me podržavao, govorio mi je "ti da imaš talenat ja bih te podržavao"", govorila je Kristina koja priznaje da nije imala podršku.

"Nije pronašao ni jednu vrlinu, jedina mu je bila ta što volim pse", rekla je u kratkoj najavi predstojeće emisije "Bunker" Kristina.

Kristijan na mestu nesreće

Na mestu nesreće ekipa Kurira zatekla je Kristijana Golubovića, vidno potresenog zbog tragedije, s obzirom na to da je, kako kaže, ženu jako dobro poznavao.

- Očajan sam, u pitanju je Stela Savić, ja godinama vodim računa o njoj. Umrla nam je na 50 metara od kuće, ona je upala u ovaj otvor. Od danas moj život nije isti - rekao je Kristijan za Kurir i dodao:

- Nestanak je prijavljen pre 20-ak dana, nestala je kada se sve ono meni izdešavalo sa ženom. Ja sam van sebe. Danima je tražimo i čekamo da se pojavi.

On je na mestu tragedije došao sa prijateljem kako bi zapalio sveću, a kako je dodao, na ovom mestu napraviće joj i spomenik.

Policija je inače obavila uviđaj, dok su stanari zgrade, vidno potreseni, nemo posmatrali šta se dešava.

Podsetimo, prema prvim informacijama, telo je pronađeno u delu ventilacionog sistema zgrade, a na teren su odmah izašli pripadnici policije i Hitne pomoći, koji su mogli samo da konstatuju smrt.

Stanari solitera na Vračaru takođe ne kriju šok.

- Ne možemo da verujemo, niko nije primetio danima da je u tom otvoru neko.

