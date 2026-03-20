Slušaj vest

Na intimnoj ceremoniji u Sarajevu, transrodna pevačica Elektra Elit danas se udala za svog partnera. Ovom posebnom trenutku za nju dodatnu simboliku dalo je to što je venčanje održano na Bajram.

Upravo takav početak poželela je i Elektra, koja nije krila emocije tokom ceremonije. Kako prenose domaći mediji, pevačica je svog partnera upoznala tokom snimanja spota, a njihova veza se vremenom učvrstila uprkos brojnim izazovima.

On joj je bio najveća podrška u teškim trenucima, uključujući i period kada je boravila u zatvoru.

Uhapšena Elektra Elit

Na venčanju je Elektra zablistala u raskošnoj venčanici, koja je naglasila njen glamurozni stil. Kao i uvek, u prvom planu bile su njene bujne silikonske grudi.

Iako je ceremonija bila organizovana u užem krugu, pravo slavlje tek predstoji. Elektra planira veliku proslavu na kojoj će okupiti brojne prijatelje i saradnike, kako bi zajedno obeležili početak njenog novog životnog poglavlja.

Cenovnik Elektre Elit

Elektra Elit je iznosila razne detalje svog posla, a jednom prilikom je čak otkrila i koliko naplaćuje intimne odnose.

Transrodna pevačica Elektra Elit priznala je da se u Švajcarskoj bavi prostitucijom, a nedavno smo došli u posed njenog cenovnika. Mnogi se iznenade kada čuju koliko Elektra naplaćuje intimne odnose.

Elektra Elit se godinama bavi prostitucijom koja je u Švajcarskoj legalna, a nikada nije krila da dobro zarađuje od toga.

Ovo su samo neke stavke koje postoje na njenom cenovniku:

Telefonski razgovor – 30 minuta – od 1.560 evra

Video poziv – 10 minuta – od 1.560 evra

Video poziv – 30 minuta – od 3.120 evra

Noć sa Electra Elite – vreme po dogovoru – od 26.000 evra

Ona je dodala i da sve usluge naplaćuje 20 odsto skuplje ukoliko se plaća karticom kao i da je neophodno da bude u hotelu sa pet zvezdica.

kurir / informer

Pogledajte dodatni snimak: